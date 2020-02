Vallar la senda de Vega Baja ha encarecido la obra 5000 euros

La valla perimetral instalada en la senda peatonal construida sobre el yacimiento de Vega Baja ha encarecido el contrato inicial en 5.763 euros.( IVA incluído). La obra se adjudicó inicialmente en 352.000 euros pero el pasado tres de febrero se modificó el contrato para incluir el coste de la valla, que según el edil de IU-Podemos, Chema Fernández vino así publicado en el portal de contratación del Estado.

Preguntado por esta liquidación al alza de un proyecto reducido en una de sus fases, el concejal de urbanismo, José Pablo Sabrido afirmaba en la SER que se trata de una imposición de la Dirección General de Patrimonio "que no estaba prevista en el proyecto inicial". Ha habido que mejorarlo, añadía.

El gobierno municipal licitó la construcción de la senda de las moreras a la empresa "Entorno, obras y Servicios" dividida en tres fases, pero una de ellas no se ha ejecutado, la que enlazaba la senda con el barrio de Santa Teresa a través de la calle Armeros. En opinión del concejal de IU, fue equivocado licitar un proyecto que no se podía ejecutar en una de sus fases, "pero se licitaron, se pagaron y el pasado día 3 de febrero se publica una modificación de ese presupuesto en el que se especificaba que el primer tramo no se iba a a hacer pero que había un sobrecoste en el contrato que lo aumentaba a 357.000 euros debido a la instalación de unas vallas".

Mientras el edil de urbanismo defiende la ejecución tal y como se ha realizado, de la senda de las moreras, el concejal de IU- Podemos dice en rueda de prensa que el gobierno municipal debería "llamar a la empresa para que se compensara la parte que no se podía ejecutar".