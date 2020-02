UDEA y la ULB se la juegan

UDEA Algeciras visitará la cancha de Círculo Gijón Baloncesto en un duelo clave por los intereses de ambos equipos que pelean por sus objetivos en este tramo final de la primera fase de la LEB Plata. Ignacio Galán, preparador del cuadro asturiano, aseguró que 'ambos nos jugamos mucho aunque Algeciras más por intentar estar en el grupo de ascenso'.

La cita tiene un valor fundamental para las dos plantillas ya que en caso de triunfo gijonés le robaría una victoria a los udeistas para la segunda parte de la competición. 'Dada la gran igualdad de la competición cada partido es una final', señaló el técnico que se aferra a las remotas opciones que aún tienen para estar en la fase A2 por el ascenso y que les daría la permanencia matemática.

Acerca del conjunto de Javier Malla, Galán destaca que 'es un equipo muy físico y que basa sus victorias en una defensa muy aguerrida, que puede poner en cancha jugadores muy altos y no es el rival que me gustaría tener este sábado delante', concluyó.

LA ULB RECIBE A HUELVA

La Unión Linense de Baloncesto afronta un duelo clave este sábado a las 19.00 horas frente al Enrique Benítez de Huelva donde los de La Línea buscarán sacar un triunfo que les permita entrar con otro añadido a la segunda fase de la competición. Vicente González, preparador del equipo linense, destaca la importancia capital del choque especialmente por borrar las malas sensaciones tras la derrota en Sevilla ante el Betis B.

'Les he pedido que no olviden lo que pasó la semana pasada, sería un error no tener la concentración necesaria aún en partidos como el último porque si no das el 100% todos los días este deporte no te da el premio que buscas', aseveró.

Acerca del rival, el técnico malagueño lo ve como un gran plantel. 'Sólo hemos ganado nosotros en su campo y fuera han ganado muchos partidos, son segundos y hay que respetarlos al máximo porque tienen cinco o seis jugadores de un nivel muy alto en esta categoría'. 'Creemos en nuestras posibilidades pero no dejamos de reconocer que es un equipazo y será un gran partido para que la afición lo disfrute', añadió.