Peligra el GR-14

El Grupo Espeleoduero alerta de la situación en que se encuentra el GR 14 a su paso por Aranda y reclama al Ayuntamiento que actúe para remediarlo. Aunque han sido varios los derrumbes que ha sufrido desde que la Junta de Castilla y León habilitó este sendero, que discurre varios kilómetros del término municipal en paralelo al Duero, las últimas crecidas han provocado nuevos episodios de este tipo que amenazan su continuidad.

Se trata de tres derrumbes que se han producido en un tramo que se encuentra entre el kilómetro uno y medio y dos setecientos aproximadamente en dirección hacia el oeste, tomando como referencia el parque del Barriles.

Dice José Luis Esteban, miembro de este club y habitual usuario de esta senda, que el último de ellos es especialmente grave y deja un espacio muy estrecho de paso que podría reducirse todavía más o desaparecer cuando se produzca un nuevo derrumbe, arruinando este tramo, si no se adoptan medidas urgentes para rehabilitarlo. “Nosotros avisamos al Ayuntamiento y los bomberos lo marcaron con cintas blancas y rojas, pero me imagino que sí hay otra crecida, en esa parte se perderá el camino y habría que subir por el polígono y caminar hasta el puente que hay un poco más allá de los cines Victoria y volver a bajar por allí”, advierte Esteban, que considera que el Ayuntamiento debería involucrarse en la conservación de este sendero que en su día implicó una inversión millonaria por parte de la Junta de Castilla y León en el proyecto de riberas urbanas que llevó a cabo con fondos europeos. Entiende que las administraciones deberían dejar de discutir a cuál de ellas les compete esta cuestión, porque mientras tanto la continuidad del GR 14 a su paso por Aranda peligra y sería una verdadera lástima perder este valor que tiene el municipio. “No es lógico que se hayan gastado un verdadero dineral en hacer una cosa que está muy bien y luego no mantenerla, para eso sería mejor no haberlo hecho y por lo menos quedaría la ribera cómo estaba antes”, lamenta Esteban, que considera que las administraciones “echan balones fuera y mientras tanto está la casa sin barrer y cuando desaparezca luego nos echaremos las manos a la cabeza por haber dejado que se eche a perder algo que no lo tienen otras ciudades”. Y es que, sigue diciendo este miembro del Grupo Espeleoduero que, “Aunque no le corresponde al Ayuntamiento, a veces está gastando dinero en muchas cosas que no tiene tanto valor para los arandinos porque es muchísima la gente que va a caminar por ahí y es un privilegio que muy pocas ciudades tienen”, apostilla.