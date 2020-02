Un ex del CP Villarrobledo, en cuarentena en Madrid por el coronavirus

José Antonio Maldonado, un sevillano de 45 años y ex del CP Villarrobledo que actualmente se encuentra en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla. Maldonado se encontraba entrenando en China y la aparición del coronavirus le obligó a regresar a España para someterse a pruebas. Afortunadamente, ni él ni los españoles que viajaron en el mismo avión están afectados.

“Fue todo muy rápido, salimos de entrenar y nos llamó la embajada de España porque teníamos que regresar”, explicaba Maldonado en SER Deportivos La Mancha. El ex extremo del CP Villarrobledo ha confirmado que, tras las pruebas realizadas, se ha descartado en él y en sus compañeros cualquier síntoma del coronavirus, “ahora solo hay que esperar a que pasen los 14 días”.

14 días que se están haciendo “un poco largos” tal y cómo señala el sevillano. En el Gómez Ulla tienen acceso a la prensa y pueden estar comunicados con el exterior. “Cuando podamos salir, me gustaría volver al Barranco del Lobo y ver un partido, fueron dos etapas muy buenas en Villarrobledo”.

Maldonado jugó para el CP Villarrobledo durante dos etapas en la década de los 2000, no llegó a completar ninguna campaña completa, pero “guardo muy buen recuerdo y me llevé muy buena gente, me encantaría poder volver y ahora voy a tener tiempo para hacerlo, ojalá se mantengan en Segunda B esta temporada”.

Una vez que pase el periodo de cuarentena, el ex jugador ha confirmado que volverá a China a continuar con el proyecto de entrenador en la Segunda División del país.