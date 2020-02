Miren Gorrotxategi disputará a Rosa Martínez la candidatura a lehendakari de Podemos con "el aval" de Iglesias

La exdiputada y exsenadora Miren Gorrotxategi disputará a Rosa Martínez la candidatura a la Lehendakaritza dentro del proceso de Primarias de Podemos Euskadi, con una candidatura que "apela a la unidad y a la integración" que "cuenta con el aval" del secretario general de Podemos, Pablo Iglesias.

Gorrotxategi ha presentado este miércoles su candidatura en una comparecencia en Bilbao, en la que ha estado apoyada por los diputados vascos de Unidas Podemos en el Congreso Roberto Uriarte, Pilar Garrido y Juantxo López de Uralde. Es la segunda aspirante que se presenta a las Primarias abiertas por Podemos después de que el pasado 28 de enero la coordinadora política de Elkarrekin Podemos, Rosa Martínez,anunciara su candidatura en un acto en Vitoria, respaldada por el secretario general de Podemos Euskadi, Lander Martínez.

Profesora de Derecho Constitucional de la UPV/EHU, exdiputada y exsenadora, Miren Gorrotxategi concurre con la candidatura denominada 'Zubiak' (Puentes), que también tiene previsto concurrir a las primarias para conformar las listas al Parlamento vasco con una propuesta "en la que se integrarán personas de diferentes sectores", también "representativa de los movimientos sociales".

Gorrotxategi ha indicado que el líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha sido "una de las primeras personas que ha sabido que esta candidatura iba a presentarse". "Mi trayectoria política se desarrolla única y exclusivamente en Podemos y siempre desde el inicio de la mano de Pablo Iglesias. No se me ocurriría presentar cualquier propuesta política que no tuviera en cuenta la opinión del secretario general", ha asegurado.

La candidata ha afirmado que desconoce si la candidatura de Rosa Martínez cuenta también con el aval de Iglesias. "Yo sé que cuento con el aval. Yo sí. He informado, he contado con y se ha visto bien, se ha dado el visto bueno. Otras candidaturas no lo sé", ha asegurado.

Unidad e integración

Por otro lado, ha explicado que su candidatura pretende "apelar a la unidad y a la integración". Según ha precisado, "a la unidad dentro del universo Podemos" y sus distintas "sensibilidades", y también "integradora porque la capacidad de Podemos para integrar a otras fuerzas políticas y movimientos sociales que reman en la misma dirección".

En esta línea, ha indicado que la candidatura se ha denominado 'Zubiak' "evocando ese papel de puente, de unificar ideas distintas y poder pasar de unas orillas a otras, acercando posturas, sentimientos, visiones, perspectivas de distintas sensibilidades y movimientos, con un horizonte de avanzar en justicia social, recuperando derechos sociales perdidos y acogiendo valores de movimientos tan importantes como el feminista o ecologista".

Preguntada por si ha habido contactos para explorar la posibilidad de conformar una candidatura conjunta, ha afirmado que "corresponde al secretario general ponerse en contacto" y, por su parte, se ha mostrado "abierta a que se produzca ese contacto".

"Yo creo que ha sido un error no plantear esa candidatura desde la perspectiva de la unidad y contando con otras sensibilidades y con otros sectores. Celebro ese repensar de la primera manera y abierta a cualquier posibilidad", ha asegurado Gorrotxategi, que ha eludido pronunciarse sobre si aceptaría una candidatura de integración que no liderase ella. Según ha indicado, "eso tiene que ser fruto de un proceso en el que tienen que hablarse de muchas más cosas".