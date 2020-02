Cervera dibuja un cambio

Álvaro Cervera habla en la previa del partido ante Las Palmas. Reconoce el míster que con el mercado de invierno finiquitado ya se trabaja sólo pensando en la liga y en cada fin de semana. "Se acabó el mercado que es una época convulsa y ahora más que nunca partido a partido. No es decir que son todos finales, pero lo que dejas en el camino no lo puedes recuperar. Todos los partidos son importantes".

El entrenador entiende que "en cinco o seis jornadas se clarificará todo mucho más" que pese a los resultados de las últimas semanas "nosotros seguimos ahí, hemos tenido nuestra etapa mala y esperemos que tengamos otra buena que nos desahogue un poco y que lleguemos un poco más tranquilos".

Con la llegada de los jugadores ofensivos que se incorporaron en este mercado de invierno, Cervera ya dibuja en su cabeza un nuevo equipo. Un once, que aunque no sea desde el inicio, en algunos momentos acumule a los futbolistas de más potencial ofensivo, pero siempre sin perder la esencia. "Ahora mentiría si dijese que no es una cosa que me ronda la cabeza, pero lo primero es el equipo. Si tengo que hacer un cambio y el equipo cambiará me cuesta mucho porque hasta ahora en el cambio no hemos salido ganadores, pero tenemos que buscar la forma de que en algún momento esos jugadores puedan jugar juntos, porque eso nos dará un plus donde en algunos momentos se necesita algo más y esos jugadores lo tienen. Tenemos que conseguir tenerlos en el campo sin que el equipo se resienta y eso es un trabajo mío", dice en referencia a la posibilidad de poner en un mismo equipo a los Pombo, Perea, Álex, Choco, Malbasic y Álvaro Giménez.

Para el entrenador amarillo la clave para ganar partidos es "acertar y no fallar. Cuando fallas tienes que acertar demasiado".