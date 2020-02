Iborra: "Ha sido un palo muy duro, pero hay que pensar en Valladolid"

El centrocampista del Villarreal, Vicente Iborra, reconoció que la eliminación en Copa del Rey ante el Mirandés (4-2) ha supuesto "un palo muy duro", sobre todo por la forma en la que cayó el equipo, pero que ahora hay que pensar en ir a ganar a Valladolid.

En declaraciones a los medios, señaló que el equipo "puede y debe levantarse de este palo" y que la mejor forma de superar la decepción es conseguir la victoria en el próximo partido.



"Es difícil ganar cuando concedes tanto y no tienes todos los sentidos metidos en el partido porque si no estás a tope, te castiga cualquier rival sea de la categoría que sea", añadió,



También indicó que estaban avisados de lo que podía pasar ante un equipo que ya había eliminado a dos conjuntos de Primera División -Celta y Sevilla- y que pese a ello no habían sabido reaccionar ante lo que pasaba.



"Aunque estamos muy jodidos, debemos levantarnos y luchar los noventa minutos. No nos valen los arreones", concluyó el futbolista valenciano