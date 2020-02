El presidente del Criticón: "Lo vamos a tener difícil para dar un premio este año"

Decepción por el nivel ofrecido por las murgas en las tres fases. El presidente del prestigioso Criticón, Pablo Afonso, asegura que "ha habido años grises en la historia del concurso, pero tal vez ninguno con una fase tan pobre como la del miércoles". "Fue la de nivel más corto en muchos Carnavales", subrayó.

"Lo vamos a difícil tener para dar un Criticón porque las murgas se han ido todas a lo mismo, a ser comerciales", lamentó. "Es una pena que todas le canten a lo mismo porque al final te aburren. Hemos visto letras anodinas, sin contenido ni buena crítica. Abusan de recursos repetitivos como subir a los personajes del Carnaval y buscan un efecto levantaplazas que pocas consiguen", precisó en su relato.

"De las fases destacaría a Bambones y Burlonas, que son los dos únicos grupos que han mantenido brillo en la crítica. Para mí, ha habido grupos que han ido a las fases sin letra", añadió.

"El nivel ha sido muy pobre", reiteró Afonso, a quien le decepción la actuación de la actual defensora del Primero de Interpretación. Aunque, eso sí, admite que fueron los mejores del miércoles. "Si no es por Besay y la presentación, que fue realmente espectacular, lo de Zeta Zetas es decepcionante. El primer tema metiéndose a dar rajazos contra otras murgas, lo cual me parece relamerse heridas y no aprovechar el tiempo. Tienen capacidad para más, pero no sé qué ha pasado. No les vi ni contenido ni letra", apostilló.

También se refirió con tristeza al bajón de Las Triquikonas. "Es totamente justo que se queden fuera. Por una vez estoy de acuerdo con el jurado, aunque esta vez no era tan difícil. Pasan ocho murgas y a lo mejor con seis habría sido suficiente porque algunas actuaciones han sido un fiasco total. Triquikonas estuvieron entre fatal y horrible", comentó. Según dice, han abusado tanto de la misma fórmula que se les ha agotado. "No convencen ni en humor ni en crítica ni en nada".

"Si la final va en la misma dirección que las fases, Dios nos libre del carrusel de bostezos que nos espera. Ahora bien, lo que realmente espero es que las murgas vayan al viernes con lo mejor y que honren lo que significa una final de adultas. Si es así, acabaremos la semana con buen sabor de boca", subraya Afonso.