Yone Expósito: "En la fase caímos de pie y en la final esperamos que pase lo mismo"

Fueron la sorpresa más agradable de las tres fases y se adjudicaron la etiqueta de finalistas con todo merecimiento. Los Trabachones, la secuela de Los Trabas, lograron a la primera lo que tantas veces se le resistió a muchos de sus componentes cuando salieron a concurso en otras formaciones. Bordaron su actuación y, ojo, todavía no han agotado todas sus balas.

¿Cuáles son las sensaciones del día después?

Todavía estamos asimilándolo. Creo que hasta que no pasen unos días no seremos conscientes de lo que hemos conseguido. Pero toca preparar lo de mañana, ajustar los últimos detalles e intentar gustar. No vamos a ir a la final de relleno, sino a hacer lo posible por agradar y gustar.

¿Se lo esperaban?

Teníamos la esperanza. Siempre tienes la duda, porque no sabíamos si el jurado se iba a atrever a pasar a una murga nueva. Ha habido jurados a los que les había temblado el pulso. Todos sabemos cómo funciona esto y hay murgas con más peso que otras.

¿Cuánto trabajo hay detrás de este pase a la final?

Mucho, mucho. Date cuenta que es un trabajo desde cero. Lo único con lo que contábamos de Trabas era un poco la filosofía, el CIF y el local. De resto, es todo nuevo. Nos ha costado mucho arrancar, con directiva nueva y equipo de trabajo nuevo, así como con algunos componentes sin experiencia alguna. La verdad es que empezamos con muchos más, algunos se fueron cayendo con el paso del tiempo y al final llegamos lo que llegamos. Pero todo el sacrificio ha valido la pena.

Supongo que lo habrán celebrado especialmente aquellos que más tiempo llevaban persiguiendo este sueño...

Sí, me alegro por mí porque no podía tener mejor estreno; pero me alegro aún más por toda esa gente que va a vivir una final desde el escenario por primera vez después de muchos años quedándose a las puertas, con la miel en los labios.

Primero con Castorcitos, finalista con Trabachones en su debut... ¿año redondo para Yone Expósito?

Sí, sin duda. Es un año para el recuerdo, para mí súper especial. Sin el premio de la final ya habría sido grande, pero es que poco más le puedo pedir. Está siendo un año mágico. Y es un orgullo estar disfrutándolo con un repertorio de mi puño y letra, aunque evidentemente para llegar aquí ha sido esencial la ayuda de todo el equipo y toda la murga.

¿Qué guardan para la final?

Nosotros no estábamos en disposición de guardar nada. Vamos a ir diferentes que en la fase, un poco más con puesta en escena y más divertidos. Tuvimos dudas al elegir y vamos a soltar lo que teníamos pensado que cuadraría mejor. ¿Los premios? Bastante ya es estar en la final, pero no es cuestión de vernos o no vernos en el podio. Cantaremos y luego que el jurado decida. En la fase caímos de pie y espero que en la final pase lo mismo. La ilusión [de premiar] no la perdemos.

En este primer año están aún definiendo cuál será su estilo y marca de la casa, ¿me dice que la actuación del viernes no irá por los mismos derroteros que la del martes?

Así es. Como te decía, vamos por otra línea. Este año es el primero y hemos intentado tocar todos los palos. A cuanto más público gustemos, mejor. Tenemos un repertorio variado y ahora vamos a quedarnos con otro registro de Trabachones.

¿Incomoda ser los últimos?



Sí, por la hora. No es lo mismo actuar ante un público que está fresco que hacerlo ante un Recinto que ya ha oído a siete murgas antes. Pero lo hubiéramos firmado de antemano. Estar en la final es algo grande para nosotros. Y bendito octavo puesto que muchas otras murgas se han quedado fuera y evidentemente se cambiarían por nosotros. Es una lástima no poder disfrutar de nada de la final, porque estaremos preparándonos hasta que nos toque subir. Pero lo veremos al día siguiente por Youtube.