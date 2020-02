Dani Gómez no descarta su continuidad en el CD Tenerife

El delantero madrileño del CD Tenerife, Dani Gómez, fue protagonista este jueves en los micrófonos de Radio Club Tenerife, analizando toda la actualidad del equipo tinerfeño y su futuro como blanquiazul.

Los tinerfeños afrontan este sábado ante el Extremadura un partido vital para lograr un pequeño colchón de puntos con respecto a la zona de descenso y a Dani no se le escapa la importancia del envite: "es un partido que lo afrontamos como una final porque es un rival directo. Además nos ganaron en la primera vuelta y tenemos muchas ganas de conseguir esa victoria, será complicado pero estamos ahora muy bien".

En el mejor momento de la temporada a nivel particular, el 9 blanquiazul elogia el papel que ha tenido Rubén Baraja en su irrupción, "ahora somos mejor equipo, somos más agresivos y estamos con dos delanteros por lo que contamos con más oportunidades de cara a porteria contraria. Me encuentro con confianza y en mi mejor momento de la temporada".

Su futuro también fue tratado en su intervención en La SER. El goleador tinerfeño dejó la decisión sobre su futuro en el club propietario de sus servicios, el Real Madrid, "es una decisión que no depende de mi. Yo ya he manifestado que me encuentro muy a gusto en la isla y en el Club, pero es un tema que tiene que ver el Real Madrid, cuando llegue el momento se tratará".

El delantero madrileño del CD Tenerife, Dani Gómez, fue protagonista este jueves en los micrófonos de Radio Club Tenerife, analizando toda la actualidad del equipo tinerfeño y su futuro como blanquiazul. Los tinerfeños afrontan este sábado ante el Extremadura un partido vital para lograr un pequeño colchón de puntos con respecto a la zona de descenso, y a Dani no se le escapa la importancia del envite, "es un partido que lo afrontamos como una final porque es un rival directo. Además nos ganaron en la primera vuelta y tenemos muchas ganas de conseguir esa victoria, será complicado pero estamos ahora muy bien".

En el mejor momento de la temporada a nivel particular, el 9 blanquiazul elogia el papel que ha tenido Rubén Baraja en su irrupción, "ahora somos mejor equipo, somos más agresivos y estamos con dos delanteros por lo que contamos con más oportunidades de cara a porteria contraria. Me encuentro con confianza y en mi mejor momento de la temporada".

Su futuro también fue tratado en su intervención en la Cadena SER. El goleador tinerfeño dejó la decisión sobre su futuro en el club propietario de sus servicios, el Real Madrid, "es una decisión que no depende de mi. Yo ya he manifestado que me encuentro muy a gusto en la isla y en el club, pero es un tema que tiene que ver el Real Madrid, cuando llegue el momento se tratará".