Jovanovic; "Conozco al Dépor de la Champions y la Liga; Molina, Djukic... ¡y Valerón!"

Aleksander por Sasa. El mercado de fichajes de invierno ha traído a un porterto, Aleksader Jovanovic, y ha significado el adiós de otro Jovanovic, el atacante Sasa. Hoy el nuevo meta se ha estrenado ante los micrófonos y ha querido mostrar su agradecimiento "por estar en este gran club, este club histórico. Voy a dar el cien por cien en cada entrenamiento, en cada partido si me toca jugar".

Los problemas físicos que arrastra Dani Giménez le sitúan como una opción real para debutar e nla portería blanquiazul, una circunstancia que no arruga al portero. "Estoy físicamente preparado. Estoy trabajando duramente y será decisión del míster si juego este fin de semana". Un Jovanovic que conoce a la perfección el club en el que va a permanecer hasta el próximo 30 de junio. "La situación ahora está bastante bien con seis partidos seguidos ganados y sé de dónde venía el equipo. Conozco al club de antes, cuando estábamos en Champions o ganamos la Liga, conozco a Molina, Tristán, Munitis... y Djukic...¡¡y Valerón!!"."

Su llegada a la ciudad se produjo en una agitada última jornada de mercado. "Fue extraño y rápido. A las diez del viernes me dicen que hay una posibilidad de cambiar de club, al Levante o al Deportivo. Luego me dijo que era el Dépor y dije que sí inmediatamente porque es un club grande". Su carrera futbolística ha sido un torbellino en los últimos meses, a caballo entre Huesca, Turquía, Dinamarca y , finalmente, A Coruña. "Los primeros meses fueron difíciles. En Huesca no se habla inglés y fue duro. Jugué algunos partidos y luego estuve unos 4 meses sin jugar. En verano fue como una película. Negocié con un equipo turco pero tenían problemas con FIFA, luego vuelvo a Huesca pero tenían el equipo hecho y en Dinamarca juego algún partido. Estoy contento de que no me fichase el otro equipo porque ahora estoy aquí".

Su integración en el equipo ha sido muy posiitiva. "Llevo hablando con técnicos y jugadores desde que llegué. Mi objetivo es darlo todo y ayudar al máximo. Me recibieron muy bien y es un grupo bastante bueno, muy amigable". Ahora, a la sombra de Dadni Giménez, intentará aportar su grano de arena a una apasionante recta final que afrontará el equipo.