El Elche C.F. presenta a sus cuatro fichajes del último plazo

El Elche C.F. ha presentado a sus cuatro incorporaciones en el pasado mercado de invierno. El central zurdo de 23 años Josema Sánchez y los delanteros Dani Escriche de 21 años, Víctor Rodríguez y Jonathas de Jesús, ambos de 30 años.

Escriche es el único de ellos que ha debutado ya y lo hizo a lo grande firmando su primer gol como franjiverde en la victoria por 2-0 ante el Málaga. Aún no había marcado con el Huesca, que lo ha cedido al Elche, y en cuanto pisó el Martínez Valero acabó con el mal fario que le perseguía ante el gol.

Por su parte, el murciano Josema ha comentado que "es una alegría firmar por un gran Club como el Elche y estar de nuevo cerca de casa. Ahora estoy centrado en trabajar duro para coger el ritmo de mis compañeros y ayudar en todo lo que pueda. Es normal que la afición esté ilusionada con lo bien que lo está haciento el equipo".

Víctor Rodríguez y Jonathas de Jesús han sido los dos fichajes más sonados del Elche en este último plazo de la Liga. Vuelven dos de los héroes de la permanencia deportiva en Primera en la campaña 2014-2015. Víctor bromeaba tras su reencuentro con el brasileño y afirmaba que "he visto a Jonathas más alto. O bien ha crecido él o he menguado yo. Es una enorme alegría volver a un Club en el que hice una de las mejores temporadas de mi vida".

Y Jonathas no ha ocultado su satisfacción durante la rueda de prensa y afirmaba que "no me lo he pensado dos veces. El Elche es muy especial para mí. Además, tengo una hija ilicitana. Estoy muy feliz y he podido comprobar que hay un vestuario muy unido. Por eso no me extraña que el equipo esté arriba. Vengo con la máxima ilusión".