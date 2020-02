Pepe Fernández: "Vamos a tener que hacer una nueva inyección al Recre"

El concejal de Régimen Interior, Recursos Humanos y Modernización Digital, Pepe Fernández, ha pasado hoy por los micrófonos de SER Deportivos para hablar del Recreativo de Huelva, adelantando que "probablemente, el Ayuntamiento tenga que hacer una nueva inyección al Recreativo, no sé si será de 1,5 millones de euros. Probablemente vaya incorporada en los presupuestos ordinarios que se aprobarán en este mes de febrero".

Lo ha hecho en un día en el que ha sido publicada en el BORME la convocatoria de una Junta Extraordinaria de Accionistas por parte del Recreativo de Huelva, para aprobar las cuentas de las temporadas 14/15, 15/16, 16/17 y 17/18; además de llevar a cabo la ya consabida modificación estatutaria anunciada hace un año.

Un paso necesario pero que, en palabras del concejal, "tenía mucha complejidad por la falta de documentación. Era un reto porque la sociedad no sólo se normaliza desde el punto de vista deportivo, sino también desde el punto de vista empresarial. A partir de ahora estará abierta la hoja registral y se pondrá al club en orden".

También habló sobre la auditoría forense, que ha arrojado datos sobre lo que se hizo durante esas temporadas en el club. Lo más llamativo es que "hay un agujero de 9-10 millones de euros porque el anterior propietario decide salir del concurso de acreedores. Si no hubiera salido del concurso, esto no habría ocurrido".

Hablando del anterior propietario, explicaba que "el Ayuntamiento, a día de hoy, no tiene ninguna novedad respecto al juicio de la expropiación. Se presentó la documentación respecto a la demanda y no tenemos información. Los asesores jurídicos nos trasladan que todo está en plazos normales y me imagino que se elevará a conclusiones y habrá una sentencia. Estamos tranquilos y la auditoría forense nos da la razón y dice que gracias a que actuamos el club está hoy funcionando".

Aprovechando este asunto, se le preguntaba por qué no se alargó la auditoría a años anteriores en los que se generó la deuda inicial de alrededor de 20 millones de euros, incluida la operación del Estadio Colombino: "No era posible técnicamente auditar más allá del año 2011, pero sí es cierto que cuando llegamos al Ayuntamiento, en Huelva Deporte no había ni un papel, por lo que más que una auditoría forense habría que llamar a Paco Lobatón".

En este sentido, sí aseguró que "la operación que se hizo con el campo del Recreativo no fue una buena operación para el Recreativo porque se le despatrimonializó. Había otras opciones y lo que se hizo no fue lo mejor. Se le hizo una compensación que no fue tal. El Ayuntamiento le dio un papelito al Recreativo diciendo cómo le iba a compensar los 12 millones que había pagado en certificaciones de obra. No fue un buen acuerdo para el Recreativo, aunque visto lo visto, no sé si hubiera recogido todo el dinero de los locales comerciales, no sé qué pensar".

Respecto a las palabras de Jaime Pérez, cuestionando por qué la auditoría forense ha salido ahora a la luz y no antes, el edil respondía de la siguiente forma: "Cuando alguien como Jaime Pérez, que es concejal de este Ayuntamiento, se pregunta por qué sale ahora la auditoría forense, podría preguntarse por qué el Partido Popular generó una deuda de 18 millones de euros cuando era el dueño del Recreativo". al tiempo, con el ánimo de despedjar dudas, explicaba que "una auditoría forense es algo vivo, conforme vas analizando salen más cosas y casi no tiene fin. Decir que no se ha querido pagar es absurdo, porque si se pusieron 3,8 millones, ¿por qué no se iba a poner el dinero para la auditoría?"

Respecto a las críticas recibidas por falta de información o transparencia en determinados asuntos como el de la auditoría forense, explicaba que "en un tema tan sensible como éste, probablemente en estos cuatro años no haya salido mucha información por blindar al club. El propio Jaime Pérez ha pedido una documentación hace dos días y ha tardado 24 horas en irse a un medio de comunicación. Imaginemos con asuntos más importantes para el club qué podría pasar, podríamos estar dándole pistas a su mayor enemigo, que es su anterior propietario".

Reconocía que por momentos no han sido suficientemente transparentes soteniendo que "no hemos dado más información, no porque no hayamos querido, sino porque no hemos podido. Si nos pudiéramos retrotraer en el tiempo a junio 2016 y pudiéramos ir con la experiencia de estos años, se habrían hecho las cosas de otra manera, pero hemos ido aprendiendo por el camino".

Volviendo al asunto de la Junta de Accionistas que tendrá lugar el 9 de marzo, el concejal del Ayuntamiento aseguró que "permitirá aprobar las cuentas e inscribirlas en el Registro Mercantil y realizar una modificación estatutaria, que es un acuerdo de la campaña de salvación con Líberos del Decano. Son modificaciones que protegen los símbolos del club como la indumentaria o el escudo y que todo lo que se quiera cambiar en ese sentido sea consultado a la afición".

Hablaba Fernández de proteger los símbolos de cara a posibles llegadas de inversores o nuevos dueños y de cuentas claras. Algo que, "probablemente, suponga que para quien tenga interés en comprar el Recre, sea más fácil dar un paso adelante. La realidad del club va a ser distinta y más apetecible para cualquier persona que quiera comprar el club".

En cualquier caso, sí quería lanzar un mensaje de tranquilidad a este respecto: "El recreativista debe tener claro que el club sólo se venderá en el momento en que aparezca una persona que dé garantía de que va a tratarlo bien y no va a especular con él".

Eso sí, preguntado por la idoneidad o no de venderlo o de que se quede de manera indefinida como propiedad del Ayuntamiento a la espera de que pueda ser de sus socios, un debate que no cesa alrededor del club, dejabal clara su postura: "No estoy en el escenario de que no se deba vender el club. Soy socio desde hace más de 35 años y creo que el Recreativo, en el mundo del fútbol actual, no va a poder estar nunca en manos de los socios. Mi percepción y mi experiencia en el día a día del club desde el año 2016 me dicen que no, porque el fútbol es un negocio. Pero está claro que tiene que acabar en buenas manos, porque no queremos cometer el error que se cometió en el año 2014 vendiéndoselo al primero que pasó por la calle".

Por último, respecto a las dudas existentes en torno al dinero que queda en caja para que el Recreativo termine la temporada, aseguró que "el aficionado tiene que estar absolutamente tranquilo porque el Recreativo no va a pasar ninguna penuria económica, porque ya lo ha dicho el alcalde en múltiples ocasiones". A este respecto, explicó que "probablemente, el Ayuntamiento tenga que hacer una nueva inyección al Recreativo, no sé si será de 1,5 millones de euros. Probablemente vaya incorporada en los presupuestos ordinarios que se aprobarán en este mes de febrero".