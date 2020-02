El Ayuntamiento de Jaén pretende pagar ya a los proveedores las facturas de 2016, 2017 y 2018

El Ayuntamiento de Jaén pretende pagar a los proveedores las facturas correspondientes a los años 2016, 2017 y 2018. La intención forma parte de uno de los objetivos marcados por la concejala de Hacienda en el Consistorio, María Orozco, que este jueves en rueda de prensa ha realizado balance de sus primeros seis meses al frente de esta importante área municipal.

Para hacer frente a ese pago, que sería de en torno a 600.000-700.000 euros, Orozco tiene un plan que podría conseguirse en febrero o marzo de este año. "El plan de actuación pretende acortar todo lo que se pueda el periodo de respuesta del Ayuntamiento a sus proveedores. De hecho si se cumplen las previsiones de liquidez para febrero y marzo, podríamos eliminar la deuda de los proveedores que esperan desde el 2016, 2017 y 2018", ha señalado la concejala de Hacienda.

La edil ha dejado claro que no se incluirían en este pago las facturas emitidas a organismos autónomos (Escuela Taller, Centro Especial de Empleo y patronatos) y que ya solo quedarían por abonar las correspondientes a 2019 y 2020. Orozco, que ha incidido en que trabaja cada día para mejorar la credibilidad de la industria jiennense y que ésta vuelva a trabajar con su Ayuntamiento y así fomentar la recuperación económica de la ciudad, ha presumido de que el equipo de gobierno no haya tenido que acudir al anticipo de recaudación para pagar gastos en los primeros meses del año, como se había hecho en ejercicios anteriores.

"Aumentar los ingresos"

Además, la edil de Hacienda ha dado más detalles de las medidas que están llevando a cabo para reforzar la inspección tributaria y que todos los impuestos se recauden de forma legal y correcta, para aumentar los ingresos. Por ejemplo, esto se está llevando a cabo comparando los ficheros del Catastro con los de la Recaudación del Ayuntamiento.

"Aquellas personas que en un momento determinado, quizás hace años, heredaron y no han actualizado las escrituras públicas al actual propietario, entonces se están investigando esos hechos", ha señalado Orozco, que ha puesto el acento en que hay veces que no se pagan tributos pero "hay otras veces que se deja el nombre del fallecido para no pagar esa plusvalía, con lo cual ese tipo de hechos imponibles se están investigando y se está sacando bastante información".