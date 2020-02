De lo Global a lo Local

Aunque esta columna tiene una vocación eminentemente local, no me puedo resistir a hablar de lo que entiendo. Tenía previsto hablar sobre la crisis del coronavirus, que aparentemente nos queda lejos, pero mira tu por donde resulta que a causa del mismo, o mejor dicho de las repercusiones del mismo, hasta el festival de jerez se va a ver afectado por la ausencia de un significativo número de alumnos de procedencia China. He aquí un buen ejemplo de que la frontera entre lo local y lo que no lo es, en un mundo globalizado está muy desdibujada.

Os voy a contar algo que muchos de ustedes quizás no sepan: hace justo 101 años de desató en el mundo la mayor pandemia de una enfermedad viral jamás conocida ni superada en cifras de muertos, nunca ni aún hoy, a Dios y a la Ciencia gracias. Aquella pandemia se mal-llamó Gripe Española, dada la dificultad para el recuento que entonces existía los científicos no se ponen de acuerdo en la cifra que oscila entre los 40 y los 100 millones de muertos; en lo que sí coinciden los investigadores es que el origen del virus no fue España, pero el nombre se le quedó y aún hoy nos escuece.

Los brotes de gripe causan cada año muchas más muertes comparativamente que lo que está haciendo el coronavirus este que se ha colado en todas nuestras conversaciones; aún así la tasa de mortalidad en la temporada 2018/19 fue del 17.5% sobre los casos graves que precisaron hospitalización. (Unas 6000 personas de entre el medio millón de personas afectadas)*

Así, mientras nos preocupa lo que vendrá de lejos, pasamos de puntillas sobre el cierre de camas en el hospital de Jerez o la saturación de los Servicios de Urgencias por falta de una adecuada planificación previa y por el exceso de improvisación de los responsables políticos de la sanidad Andaluza.

Dejemos pues de alimentar bulos, rechazos y falsas alarmas; y centrémonos en lo que de verdad nos importa.

*Fuente: Informe de Vigilancia de la Gripe en España Temporada 2018-2019 Centro Nacional de Epidemiología. Instituto de Salud Carlos III