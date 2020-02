Tras la decisión de Afición Xerez CD de dar un paso al lado de la gestión del club, una comisión formada por una veintena de socios y encabezada por Juan Luis Gil `Titin´, ha decidido hacerse con el control de la entidad para de esta manera, garantizar que el equipo pueda terminar la competición esta temporada.

Esta comisión lo primero que se ha hecho es ingresar la correspondiente tasa para que el equipo pueda jugar este domingo en las instalaciones de La Granja contra el Ceuta. Titin tiene claro que “en este proyecto hay que sumar, cuantos más seamos, mejor” y lanza un mensaje de tranquilidad a los aficionados, “porque para competir no habrá problemas, la dificultad la tendremos en buscar dinero para pagarle a los futbolistas”.

Cree que la decisión de Juanmi Becerra de presentar su dimisión tiene más que ver “con una medida de presión y que ya esté un poco quemado tras varios años al frente del club”. Defiende que hay diferencias entre el anterior grupo y ellos y la principal “es la transparencia, nosotros tendremos los martes una reunión con todos los socios para explicarle los ingresos en taquilla y los gastos del equipo”.

Este viernes se reunirá con la plantilla, “ya he hablado a título personal con algunos jugadores, les he explicado la situación, les he pedido que estén tranquilos y que lo poco o mucho que vaya entrando irá para los gastos y para ellos”