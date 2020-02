Joan Mir: "Mis expectativas son mucho más altas que el año pasado porque ya no soy un novato"

El mallorquín Joan Mir junto a Álex Rins y su director David Brivio, han presentado este jueves la nueva GSX-RR, la poderosa MotoGP con la que Suzuki conmemora en 2020 sus 60 años en la competición y con la que busca consolidarse entre los grandes de la parrilla. La dupla formada por Rins y Mir, ambos muy cerca de sellar su renovación, el mallorquín hasta 2022 como hemos ido contando en La SER, afrontan su segunda temporada juntos con "muchas ganas" de seguir creciendo y mejorar los resultados del pasado curso.

Joan Mir ha reconocido que "por supuesto, mis expectativas para 2020 son mucho más altas que el año pasado, porque ya no soy un novato. Terminamos la temporada pasada en un buen camino, con mejoras consistentes que me ayudaron a superar las dificultades que surgieron del accidente en Brno y me llevaron a tener algunas carreras muy positivas al final de la temporada. El primer año ha sido de aprendizaje, la máquina de MotoGP es una bestia y tienes que aprender a controlarla. Tuve un gran apoyo de todo mi equipo. Ahora quiero aprovechar mi experiencia y comenzar a colocar mi nombre entre los mejores pilotos. He entrenado muy bien durante el invierno, me he centrado en la preparación física y también en la suavidad en la conducción, que es una cosa que requiere mi GSX-RR, creo. Va a ser un año importante para Suzuki y me siento orgulloso de ser parte de él y llevar tal herencia de carreras en mi carenado".