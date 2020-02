Los profesores de la enseñanza concertada piden que se cumplan los acuerdos de mejora salarial

La enseñanza concertada es una de las olvidadas en los presupuestos de la comunidad para 2020... A pesar del compromiso de la conselleria para la equiparación retributiva con la escuela pública... lo cierto es que no se ha contemplado presupuesto en las cuentas públicas y se han interrumpido las mejoras

Así, los sindicatos CSIF, UGT y Comisiones Obreras presentarán mañana una demanda para reunirse con la conselleria de educación para que les dé explicaciones y el martes se manifestarán a las puertas del Parlament coincidiendo con la sesión plenaria. El portavoz de Comisiones, Jaume Coll denuncia que estaban en un acuerdo para implantar el segundo y tercer sexenio y calendarización de la paga de antiguedad, sin embargo, el acuerdo no fue aceptado por la patronal y después llegaron las elecciones y los presupuestos. En diciembre, desde la conselleria les reconocían que no se firmaría nada por falta de partida presupuestaria y no se continuaría adelante con las mejoras pactadas.

El no tener reconocidos sexenios puede provocar diferencias salariales con la escuela pública de hasta 400 euros al mes. Pero los sindicatos también reclaman que se firme un acuerdo en los compromisos ya negociados como una mejora en los módulos de funcionamiento de los centros y del complemento retributivo para personal de administración y servicios. Sin olvidar que se siga con elproceso de implementación de orientadores y una joranda máxima de 23 horas lectivas en secundaria, que han quedado paralizado.