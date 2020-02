El UCAM Murcia CF presenta a Mario Robles y a Dani Segovia

El UCAM Murcia CF ha presentado a Mario Robles y Dani Segovia tras las comparecencias de Mustafá y Carlos Portero en el día de ayer.

Mario Robles ha firmado hasta el final de esta campaña con opción a otra más, pero Dani Segovia solo ha rubricado estar en el equipo hasta final de campaña. De acuerdo por ambas partes, club y futbolista, ya se verá al término de la misma si el ariete madrileño continúa o no en el equipo.

En la presentación, además de los jugadores, el director deportivo Pedro Reverte ha valorado la incorporaciones de los futbolistas: "Tiene mucha trayectoria y ha estado muchos años fuera de España. Es un delantero referencia, con el Racing de Santander consiguió un ascenso y en el Badajoz estaba en una situación complicada", ha declarado Reverte sobre Segovia. Sobre Mario Robles, ha dicho que "es polivalente, por su peril lo necesitábamos. Los últimos partidos no entró en su equipo como quería en el Cornellá, le agradecemos su predisposición desde el primer momento".

Sobre los objetivos, el directivo lorquino ha valorado que "hay que ser realistas, hay que ganar dos partidos consecutivos... Algo que no hemos hecho en toda la temporada. Las opciones de playoff son remotas, pero tenemos mucha ilusión por acabar bien la temporada. Si no hay resultados buenos, el fútbol no sirve. Pensar en playoff da ilusión, pero hay que ser realistas".

Una de las grandes bajas que tuvo el equipo fue la de Kevin Presa, que no estuvo al nivel que se esperaba y las lesiones no le permitieron destacar ni mostral un papel más protagonista: "Hemos intentado que el chaval se recuperase, su estado físico nos ha creado muchas dudas. Con Mario nos aseguramos no tener los problemas que teníamos con él. Kevin es un magnífico profesional", ha dicho Reverte.

En el turno de palabra de los jugadores, el ariete Dani Segovia no ha dudado en hablar del reto que supone recalar en el equipo murciano: "Vivo de hacer goles y de mis compañeros, me gusta aportar trabajo y sacrificio. Vengo con humildad e ilusión de quedar lo más arriba posible. Estoy agradecido también por esta oportunidad, es un reto. Es un equipo al que no les sale las cosas, pero el nivel de juego el UCAM es de un plantillón. Con el nuevo cuerpo técnico estamos todos a una", ha aclarado. Por su parte, Mario Robles ha afirmado que "me defino como un jugador agresivo que va bien en el juego aéreo, que le gusta tener el balón. Soy muy útil porque puedo jugar tanto de central como de medio. Ahora en el vestuario del UCAM veo mucha calidad, quiero aprender lo máximo de ellos y aportar mi granito de arena".