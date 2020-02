Las Cortes instan a que se mantengan las frecuencias del AVE a León

Las Cortes de Castilla y León han aprobado, con los votos en contra de PSOE y Podemos y a favor del resto, instar al Gobierno central a mantener las frecuencias del AVE León-Madrid, mantener las ventanillas de venta de billetes en las estaciones y eliminar los peajes en cinco vías de alta capacidad.

La proposición no de ley se apoyó sin la inclusión de una enmienda del PP, en la que se completaba la supresión de los peajes con la propuesta de que no se prorroguen cuando cumplan su vigencia, dado que la ponente, la portavoz de Cs, Ana Carlota Amigo, no cerró la posición al final del debate, por lo que se votó el texto original, como explicó Luis Fuentes.

La portavoz de Ciudadanos, Ana Carlota Amigo, explicó que su iniciativa, presentada tras informaciones sobre la eliminación de trenes AVE entre León-Madrid, tiene “voluntad de consenso” para mejorar el proyecto de comunidad, advirtió que el voto a este texto retratará a cada grupo y remarcó que su partido defiende la “España conectada”.

Amigo sostuvo que el nuevo Gobierno de coalición de PSOE-Unidas Podemos ha optado por potenciar el eje del Mediterráneo en detrimento del Atlántico y concluyó que “da susto tras susto” y “ningunea” a Castilla y León, en referencia a la posible supresión de frecuencias, después desmentida.

En concreto la proposición no de ley, firmada por Ciudadanos, insta al Gobierno central a mantener las frecuencias horarias de 2019 en la línea del AVE León-Palencia-Valladolid-Segovia-Madrid; mantener las ventanillas de atención al público en las estaciones ferroviarias de la Comunidad y eliminar el peaje de las autovías AP-6, AP-51, AP-61, AP-66 y AP-71.

Por su parte, el procurador del PP Ricardo Gavilanes lamentó que el Gobierno quiera “mermar” y haya un “hachazo” a las líneas de AVE León-Madrid a favor del eje del Mediterráneo. “Se conseguirá una mayor despoblación al suprimir frecuencias y cerrar las ventanillas de venta”, aseveró, para pedir que se reconsidere la decisión.

“El PSOE de Castilla y León está callado y en vez de velar por los intereses de los castellanos y leoneses”, recriminó Gavilanes, que enmarcó la medida del Ministerio de Transportes que dirige José Luis Ábalos al pacto con los independentistas catalanes.

Así, presentó una enmienda para que se apliquen las fórmulas viables para compensar a los ciudadanos por el pago de peaje en el uso de las autopistas y que se garantice que, cuando cumplan la concesión, no se prorrogarán ni se volverá a convocar una nueva concesión.

El socialista Ángel Hernández planteó como enmiendas al texto dos de los puntos del acuerdo de Gobierno de PP y Cs, como contar con la Estrategia Logística Regional y el impulso del Corredor Atlántico y completar el mapa de ordenación del transporte, a la vez que subrayó que su partido defiende que no se renueven las concesiones cuando cumplan su vigencia, donde recordó que la primera liberalizada fue la AP-1 (Burgos-Armiñón).

Hernández manifestó que Renfe ha garantizado las frecuencias y la venta presencial de los billetes, que también se podrán comprar en el tren “como ha pasado siempre”, y reclamó también a la Junta que cumpla con el plan de carreteras 2008-2020, en otra de sus propuestas.

Por su parte, el procurador de UPL, Luis Mariano Santos, agradeció que Ciudadanos haya recuperado en su propuesta la eliminación de los peajes en la A-66 y AP-71, cuando son los “más caros de España, y respaldó los primeros puntos pese a que el PSOE haya manifestado que no se suprimen frecuencias en el AVE de León a Madrid