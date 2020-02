ASPES: "La Junta de Castilla y León es la única comunidad autónoma que maltrata a sus profesores"

La Asociación de Profesores de Enseñanza Secundaria de Castilla y León, ASPES, denuncia el maltrato al que la Junta de castilla y León y la Consejería de Educación someten a al profesorado, aseguran que no atienden ninguna de sus reivindicaciones desde hace más de 10 años y que son la única comunidad autónoma de toda españa que niega de forma sistemática a sus docentes.

El sindicato asegura que desde hace más de diez años no se les atiende en sus demandas, una circunstancia que ya empieza a pasar factura con un descenso de la calidad educativa recogido en el informe PISA. Denuncian que no se les ha devuelto ninguno de sus derechos recortados en la pasada crisis económica y que, ahora que nos encaminamos a otra, la situación no puede más que empeorar. Cuestiones cómo el reconocimiento de la figura del tutor, el acceso a las cátedras, la reducción de la jornada para los maayores de 55 años, la vuelta a la jornada lectiva a las 18 horas y la falta de oferta de empleo público centran sus demandas. Sólo dos ejemplos, la Junta oferta para este año 200 plazas para acceder a una cátedra cuando en Galicia se ofertan 2.000, o las 825 plazas de empleo público afertadas por la administración regional para 2020 frente a las, por ejemplo, 6.000 ofertadas en Andalucía. exigen a la Consejera que se abra de forma inmediata el periodo de negociación.