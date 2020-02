Dice un refrán que sólo “nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena”. Es una realidad muy española. Muchas veces esperamos a que aparezca el problema para decidir una solución y muy pocas nos adelantamos a los acontecimientos.

En el ámbito de la accesibilidad esto ocurre con excesiva frecuencia. Hace unos cuantos años, el Ayuntamiento de Palencia se marcó como objetivo hacer accesible toda la ciudad. En buena parte de la misma se ha conseguido, pero todavía queda mucho trabajo por hacer. Ahora me da la impresión que sólo se actúa si se realizan obras en esa zona y que no existe un plan que garantice que, en toda la capital, las personas con movilidad reducida puedan circular con total comodidad.

Palencia se está envejeciendo a pasos agigantados, con lo que, a mi entender, el problema puede tomar una magnitud importante en los próximos años. Muchas personas, especialmente las mayores, necesitan desplazarse en silla de ruedas o con andadores y no lo tienen fácil. A día de hoy muchos bordillos no están enrasados con la calzada, aunque lo parezcan, o, peor aún, entre el bordillo y el asfalto existe un hueco insalvable, si no se cuenta con ayuda externa.

Por desgracia todavía hay zonas de la ciudad en las que no cuentan con pasos peatonales adaptados. También son demasiadas las baldosas que faltan o que se mueven e impiden el desplazamiento de las personas, en particular, las que tienen la movilidad reducida.

Es más, a día de hoy, muchos edificios públicos no cumplen con la normativa sobre accesibilidad y es imposible que las personas que sufren alguna discapacidad puedan moverse por todos los rincones.

Este tema también alcanza al ámbito privado. Muchos establecimientos no permiten el acceso de sillas de ruedas por la presencia de escaleras, bordillos o rampas con una inclinación absurda. Esto da lugar a situaciones ridículas como que tenga que salir del local alguno de los trabajadores para atender al cliente.

Los edificios de viviendas se encuentran aún muy lejos de cumplir la normativa, lo demuestra este dato: sólo el 47% de edificios obligados en Palencia a pasar la Inspección Técnica lo han realizado. No es la herramienta que resuelve el problema, pero informa a las comunidades de vecinos de qué aspectos tienen que adaptar para facilitar la movilidad. Lo que me llama la atención es comprobar que se están haciendo bastantes obras en portales y escaleras y, muchas veces, el resultado final sigue dificultando la accesibilidad.

Muchas gracias por su atención y que en un futuro cercano no tengamos que acordarnos de Santa Bárbara en este tema.