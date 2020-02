Motos: "La Copa Princesa fue un regalo, pero no nos conformamos"

Mikel Motos lo tiene claro. La Copa Princesa ya es historia. Fue un regalo ganarla en Valladolid, pero hay que pasar página, porque ese título debe servir como estímulo e impulso para lo que resta temporada, que es lo realmente importante, el ascenso a la Liga ACB.

-Impulso. "Ahora podemos soñar con todo. Fuimos a una cancha donde nadie había ganado, creo que salimos sin presión y nos salió un partidazo. Fue un regalo, pero ya está, ahora hay que seguir centrados en conseguir el objetivo, que ahora mismo es quedar en los primeros puestos en la liga regular. No nos conformamos ganando la Copa Princesa, no hemos hecho nada en la temporada y eso es lo que nos hace seguir empujando",

-Victoria en Valladolid. "Salimos con una confianza de locos para ganar. Cada uno aportó su granito de arena, también estamos muy contento por la afición, por los 100 que vinieron a vernos porque fue una tarde muy bonita".

-Sin despistes. "No podemos desviarnos del camino. Estoy disfrutando diariamente de todo el trabajo porque es brutal, el otro día no hice mi mejor partido, tengo una espinita clavada y tengo ganas de que llegue el domingo. Podemos soñar con todo, pero no podemos dejar de competir porque es nuestra seña de identidad".

-Carácter guipuzcoano. “Xabi hizo un partidazo, se merecía un partido así, fue importante a nivel defensivo, pero en ataque también supo guiarnos, estoy muy contento. Y Julen ha superado sus problemas en la rodilla y está aportando muchísimo, quizás no es el más talentoso en ataque, pero defiende como el que más y eso es carácter guipuzcoano".

-Gasca. "Cuando el público en casa se enchufa, nosotros nos lo creemos, queremos vivir buenas tardes en el Gasca. Queremos venir contra el Marín y dar un golpe encima de la mesa".