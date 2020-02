El derbi cántabro de rugby se jugará en El Malecón el 29 de febrero

La Cadena SER adelanta que el Aldro Energía Independiente - Bathco Rugby se disputará en El Malecón el sábado 29 de febrero a las 5 de la tarde.

Los bisontes, locales en el derbi cántabro, han conseguido el visto bueno del Ayuntamiento de Torrelavega y de la Gimnástica, sólo les falta el de la Federación Española de Rugby.

El Independiente es de Santander, pero ante la imposibilidad de disputar su encuentro en San Román porque la Federación no lo homologa, ha buscado Torrelavega como sede debido a que se niegan a jugar en El Complejo de La Albericia, donde no pueden cobrar y el estado del terreno de juego no reúne las condiciones óptimas para la práctica del rugby.

El campo de rugby de El Complejo se comparte con los atletas que entrenan lanzamiento de peso y eso ocasiona una serie de boquetes en el campo que ya han provocado lesiones de gravedad, como la del jugador del Bathco, Juan Zabalegui.

En la ida, el encuentro se disputó en San Román el domingo 27 de octubre y acabó con la victoria del Aldro Energía por 20 a 30.