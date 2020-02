La Feria Comarcal de Cuéllar ubicará la Artesanía fuera del Castillo y no tendrá Mercado de Antigüedades

El Ayuntamiento de Cuéllar ha iniciado ya los trabajos para organizar una nueva edición de la Feria Comarcal de la localidad que se celebrará del 24 al 26 de abril. La principal novedad en la edición de 2020 es que la Feria de Artesanía que habitualmente se ubicaba en el patio de armas del Castillo se va a sacar al exterior del mismo a los pies de la muralla donde en años anteriores se ubicaba la oficina de turismo y dando cabida a unas 21 haimas. Por otra parte el actual equipo de gobierno ha decidido eliminar el Mercado de Coleccionismo y Antiguedades que se ubicaba en el entorno del arco de San Basilio.

Según ha explicado la concejal de personal, Lucia Arranz estas dos novedades se deben a los altos costes que tiene la Feria Comarcal de Cuéllar y que consideran que el mercado de antiguedades es menos interesante que el resto de propuestas de la feria multisectorial. En el caso de la Feria de Artesanía se deja el espacio del castillo porque la celebración de la feria se celebra en periodo lectivo y supone distintos inconvenientes tanto para el montaje de las carpas que este año serán nuevas y para no dañar el suelo del patio. No obstante no se descarta organizar otro tipo de actividades culturales en su interior.

El resto de espacios exteriores y la carpa multisectorial se mantienen en las mismas dimensiones y con la misma organizacion interior que en años anteriores. Esta semana se han publicado bases tanto para la licitación de las carpas que tienen un precio base de 43.000 euros más IVA. Por otra parte las empresas de automoción, servicios, industria, alimentación, mueble o decoración entre otras ya pueden presentar las inscripciones en las oficinas municipales hasta el 13 de marzo para ocupar los distintos stands. El precio de los espacios se mantiene igual que en años anteriores, salvo en la Feria de Artesanía que pasa de 60 a 100 euros, para sufragar parte de los costes de las haimas.