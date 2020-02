Un último informe apuesta por el embalse del Ciguiñuela para solucionar los problemas de agua de Segovia

Un último informe señala la Presa del Ciguiñuela como proyecto que dé solución a los problemas de abastecimiento de agua de Segovia. La alcaldesa de Segovia, Clara Luquero, ha declarado que no dispone de ninguna novedad a mayores de la reunión mantenida con la presidenta de la CHD, con la que volverá a reunirse próximamente. Ha apuntado que en el Plan Hidrológico Nacional se contempla esa presa y que la posición de la ciudad no ha cambiado, “podemos entender que el Ministerio no avale el planteamiento del Ayuntamiento con la recrecida de Puente Alta, un proyecto que ya está marcado por la impronta humana y no tendría tanto impacto social y ambiental desde nuestro punto de vista”. Hablamos de una presa de 6 hectómetros de capacidad, suficientes para el consumo humano. Lo que se plantea en el Ciguiñuela ha remarcado tiene un objetivo más agrícola aunque también resuelva el problema de consumo humano. Hablamos en este caso, de una presa nueva de 29 hectómetros.

Lo que se ha trasladado siempre a la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) es la búsqueda de vías intermedias, “si no contemplan la solución del consistorio y nosotros la que plantea Confederación hay que buscar algo intermedio”, que se pueda confluir en un acuerdo.

Respecto a la preocupación mostrada por Podemos ante la puesta en marcha del Plan Municipal de Igualdad y su cumplimiento, Luquero advertía que el Ayuntamiento no está en condiciones de dotarse de un agente especializado en igualdad porque no es viable económicamente, lo que procede es formar a un trabajador del departamento. Ha insistido en que el Plan se puede desarrollar sin ningún problema.

Asimismo, la Junta de Gobierno Local concede una ampliación de la licencia de obras inicial para la rehabilitación del Palacio de la Floresta. El consistorio trabaja en la reestructuración del departamento de Urbanismo, Obras, Servicios y Medio Ambiente con el fin de repartir las tareas. Y otra licencia urbanista de obras para la rehabilitación del edificio situado en la C/ Doctor Velasco para residencia de estudiantes.