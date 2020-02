Andrés Caballero, nuevo apoderado de Diego Ventura

Tras su regreso anticipado de México por la lesión de hombro que le ha obligado a finalizar prematuramente su temporada en aquel país, Diego Ventura sienta ya las bases de la nueva temporada de 2020 en Europa y lo hace eligiendo a Andrés Caballero como su nuevo apoderado. Después de varios meses de conversaciones y de contemplar diferentes opciones, el jinete de La Puebla del Río se ha decidido por poner la dirección de su carrera en manos del taurino madrileño “con quien comparto, sobre todo, la manera independiente de entender el toreo. Tengo química con Andrés, hablamos el mismo idioma, es un buen amigo, nos compenetramos muy bien y es un profesional de largo recorrido que entiende el rejoneo a la perfección”, explica Ventura. En este sentido, Diego adelanta que “nuestra línea de trabajo va a ser la misma que me ha definido en los últimos años: la de dar prioridad al interés de los aficionados, la de asumir los retos que creo que el rejoneo y que la afición están pidiendo y la de seguir liderando el trayecto que el toreo debe recorrer hacia su propio futuro en busca de consolidar su presente y de llegar a nuevos públicos”.

Desde el primer día de su regreso a España, Diego Ventura trabaja con Salas Lluch, su fisioterapeuta habitual, para recuperarse de la lesión que se produjo en el hombro derecho como consecuencia de una caída cuando preparaba su siguiente compromiso en tierras mejicanas. “No esperaba terminar así, contra mi voluntad, una temporada que estaba siendo otra vez tan bonita en México. Ha habido tardes, como la última en Insurgentes o la de León, donde me sentí realmente pleno, pero la verdad es que, tanto ahora, como la caída que también sufrí en Guadalajara en noviembre me han impedido redondear como yo quería”, reconoce.

Ventura afirma que “solo tengo palabras de agradecimiento para la familia Bailleres, Antonio Barrera y Mariano del Olmo por el trato que me han dispensado en México, así como también a todas las empresas que han confiado en mí. De nuevo me traigo la forma tan especial de querer a los toreros que tiene ese país”. Por ahora, Ventura centra el trabajo de recuperación del hombro entre el tratamiento de fisioterapia que ya desarrolla y el necesario reposo que debe guardar, si bien, ha empezado a montar ligeramente y con suma precaución. “El tendón sigue muy inflamado y casi no tengo fuerzas en el brazo. Soy consciente de que la recuperación debe ser impecable para que no me deje secuelas”, explica.

Por cierto que el del Andrés Caballero no es el único estreno en el equipo de Diego Ventura, que afronta 2020 con muchas novedades en su entorno. De hecho, ha renovado en gran medida su cuadrilla, de donde ya salió en septiembre pasado Francisco Céspedes, que se retiró de los ruedos, y a la que dejan de pertenecer ahora Antonio Díaz como tercer subalterno y Manuel López como mozo de espadas. En su lugar, se incorporan José Manuel Rodríguez y Pedro Benito, que completan la cuadrilla junto a Mario Figueiredo, e Iván García como nuevo mozo de espadas.