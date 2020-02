Subirats: "Las sensaciones de los últimos partidos, excepto el del Barça, no me dejan tranquilo"

Javier Subirats ha pasado por los micrófonos de la Cadena SER para hacer balance de la temporada de Celades como entrenador del Valencia. Respecto a una posible mejora del equipo de la era de Marcelino opina que “el equipo no ha mejorado nada en el aspecto deportivo incluso ha perdido solidez defensiva” y añade que “en la toma de decisiones sí que ha tenido la valentía de poner a Jaume por delante de Cillessen, de dar muchos minutos a Ferran y de no contar tanto con Kang In Lee por imposición”

El exfutbolista del Valencia echa en falta las señas de identidad del equipo “la lucha entre lo que quiero y lo que me gusta y, lo que puede hacer Celades. Y en esa lucha nos quedamos en una parte intermedia en la que ni atacamos ni defendemos”. Además no se muestra tranquilo “las sensaciones no están siendo tan buenas desde la clasificación para octavos de Champions”