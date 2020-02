Cristian Álvarez: "Me siento muy orgullo de defender esta portería"

Cristian Álvarez no es un futbolista al uso. El meta argentino reflexiona en cada una de sus respuestas con un punto filosófico y místico.

"Estoy en esa busqueda. Lo sé por momentos. Sí. Por momentos soy feliz y otros no tantos. A veces sale el sol, a veces está nublado. Yo soy igual". Esta fue la respuesta a la pregunta de si es feliz.

En su tercera temporada de blanquillo Álvarez se ha convertido en un jugador tan importante como lo pueda ser Luis Suárez con sus 14 goles. Cada partido deja una parada para el recuerdo, que jornada a jornada supone una buena cantidad de puntos para el Real Zaragoza.

"En cuanto a la continuidad de juego es mi mejor momento. Llevo tres años trabajando de buena manera y me siento bien. Entiendo que esto se vive domingo a domingo lo que uno hace queda en el pasdo y lo importante es lo que queda por jugar. A partir de ahí no me relajo y sigo trabajando día a día para poder seguir jugando que es lo que más me gusta hacer, estar dentro del campo".

Sin duda el mejor Real Zaragoza de las siete temporadas consecutivas en segunda división coincide con la mejor versión de Cristian Álvarez, que por derecho propio se ha convertido en un auténtico ídolo de la afición zaragocista por eso el argentino dice que "se me llena la boca de palabras de agradecimiento porque el calor y el cariño que he recibido aquí desde mi llegada ha sido muy profundo y ha calado en mi persona de una manera muy honda", señalando también que "es un orgullo defender la portería de un club así y de que las cosas me hayan ido muy bien y ojalá lo pueda acompañar con muchísimos buenos resultados a nivel de club que a estas alturas al final uno trabaja para eso, para que el colectivo tire hacia arriba.

El veterano portero envió un mensaje de ambición pero a su vez de prudencia "porque todavía queda todo por jugar" empezando por el Fuenlabrada.