Last Minute Customers, pasión por el blus, el jazz y el rock en Cuenca

Last Minute Customers es una banda de Cuenca especializada en versiones de canciones muy conocidas del repertorio de grandes del rock, el blues o el jazz como The Police, Leonard Cohen, David Bowie, Lou Reed o Clarence Willians.

Cartel promocional del grupo. / Last Minute Customers

Está formada por cinco apasionados de la música que encuentran en este grupo una escapatoria a los quehaceres diarios de sus profesiones. Ya les gustaría dedicarse exclusivamente a la música pero los “clientes de última hora”, como dice el nombre de la banda, no acaban de dejarles vía libre para dar rienda suelta a sus inquietudes musicales. Aun así, Last Minute Customers se está abriendo un hueco en la escena cultural de Cuenca. Este jueves 6 de febrero amenizan con sus canciones en directo la fiesta Thank You Party de SER Empresarios que organiza SER Cuenca y que se celebra desde las 21.00 h en el restaurante Natura, junto al Museo Regional de Palenotología.

En Hoy por Hoy Cuenca hemos charlado con casi la totalidad de la banda. Salvo el bajista Javier Alonso, en el programa han estado Gina Briceño (cantante), Hugo Dolz (guitarra), Manuel Molina (batería) y Pedro Notario (guitarra), el último en incorporarse a la banda.