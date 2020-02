Gijón dice "no" a la violencia machista

El silencio ha sido protagonista en la concentración que ha convocado a cientos de personas en la Plaza Mayor. Junto a la alcaldesa de Gijón, el hermano de la mujer asesinada, Francisco Dacuña. La primera víctima por violencia de género ha provocado la presencia de toda la clase política, incluido el portavoz de Vox en el ayuntamiento, Eladio de la Concha, y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado además de ciudadanos anónimos que han querido arropar a la familia. La regidora, Ana González, ha comenzado su intervención recordando que "a Lorena le han arrebatado la vida de manera infame, de una manera despreciable por ser una mujer".

González, visiblemente afectada, ha manifestado que "Gijón, Asturias y España estamos hoy de luto igual que lo hemos estado otras siete veces en lo que llevamos de año. Es un nuevo ataque contra la libertad y los derechos de las mujeres". También un mensaje para los miembros de la familia. "Sabemos que no hay consuelo y que vuestras vidas han sido desgarradas desde la violencia machista pero queremos que sintáis que no estáis solos. Toda la ciudad y toda Asturias está con vosotros".

En clave más institucional ha garantizado recursos "desarrollando el pacto de Estado contra la violencia de género que refuerza la ley integral. Una sociedad decente libre, democrática y justa no puede tolerar ni una mujer mas asesinada a manos de parejas o ex parejas".

Al lado de la regidora el presidente del Principado. Adrián Barbón ha lamentado la "asquerosa violencia machista que lleva muchas asesinadas en lo que va de año". Barbón ha recordado que la sociedad asturiana rechaza este tipo de violencia y ha pedido un cambio de postura a aquellos que la siguen negando.

El hermano de la asesinada, Francisco Dacuña, ha agradecido el cariño de la ciudad. "Me llena un poco el vacío de mi hermana ver tanta gente. No me siento solo y eso para estos momentos me viene muy bien", ha asegurado.