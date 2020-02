De vuelta a Canarias por el Coronavirus

Alberto Dévora vivía, hasta este jueves, a más de 12.000 kilómetros de Canarias. Se fue hace 3 meses hasta Hainan, una isla del sur de China, 20 veces más grande que su isla natal: Gran Canaria. Fue a entrenar y trabajar en espectáculos de saltos de natación, donde tenía previsto pasar más de un año hasta que apareció el Coronavirus.

"Aquí están todos los negocios cerrados, la Universidad, los colegios... esto parece una ciudad fantasma.", asegura el joven atleta. Sanya, la ciudad en la que vivía, está a unos 1.800 kilómetros de Wuhan, la provincia donde comenzó la epidemia. Una distancia relativamente grande pero que no ha conseguido eliminar el miedo a ser contagiado. Por eso Alberto lleva semanas intentando volver a casa. Este jueves, por fin, se ha subido al avión pero para ello ha tenido que pagar más de 1.500 euros, el doble de lo que suele costar el billete.

Además ha tenido que superar mucha más seguridad de lo habitual, con controles sanitarios entre los que se incluyen la medición de la temperatura corporal y un análisis de sangre. "He tenido que pasar varios protocolos de país en país, para tener la seguridad de que no tengo el virus y no contagiarlo", señala con resignación Alberto.

Ahora, Alberto pasará una temporada en Canarias aunque no le importaría volver a China cuando se controle el Coronavirus. Una epidemia por la que, según cifras oficiales, ya han fallecido unas 500 personas en todo el mundo.