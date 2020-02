Pepe Mel: "Tenemos que probar otras cosas para el partido del Cádiz"

Pepe Mel no pone vendas en la herida; reconoce sin dobleces que la UD ha convertido su juego en algo que no le gusta y que está intentando cambiar. En su razonamiento para explicar los motivos de la falta de rendimiento, el entrenador comenta que, “hemos realizado 26 alineaciones diferentes en 26 jornadas por diferentes motivos. Todo el mundo que ha llevado un equipo sabe que si no se repiten las mismas asociaciones, las cosas no salen igual. Es muy difícil pillar los mecanismos”.

Este sábado visita el Estadio de Gran Canaria el líder. Un Cádiz al que le resulta irrelevante tener la posesión del balón, porque sabe que también puede controlar el partido sin el, “Tendremos que probar otras cosas para este partido, dentro de lo que tenemos porque no puedo inventarme cosas donde no las hay. Es mi responsabilidad indicarles a los futbolistas un camino para hacerle daño al Cádiz e intentar conseguir ganar”.

No quiso polemizar sobre las declaraciones de Rocco, director deportivo de la entidad, cuando declaró que no entendía porque Mel había reclamado la presencia de un lateral y un mediocentro defensivo; el entrenador de la UD advirtió que, "tengo contacto con él de muchas horas y vengo de estar con él. Esas declaraciones están hechas con el mercado cerrado. Para nosotros solo existen futbolistas que están en el paro, con toda la problemática de que vienen sin entrenar y no da mucho tiempo de ponerlos en forma. Para nosotros, los jugadores que tenemos son los mejores”. Si reconoció sin embargo que es su obligación como entrenador conocer el mercado y que es consciente de sus declaraciones cuando termina un partido de fútbol, después de que Rocco dijera que a los entrenadores se les cruzan los cables en las ruedas de prensa.