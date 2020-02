El Getafe CF, "preparado" para la posible salida de Ángel al FC Barcelona

Durante la rueda de prensa de presentación de Erick Cabado, nuevo fichaje del Getafe CF, parte del protagonismo recayó en una posible salida: la de Ángel al FC Barcelona para suplir la baja de larga duración de Dembelé. El director deportivo azulón Ángel Martín, al ser preguntado por el delantero canario, aseguró que sería “una baja importante” porque no es un “jugador más”, pero el club estaría preparado por asumir su baja. En cualquier caso el directivo afirmó que el FC Barcelona no ha contactado con el Getafe CF sobre este tema.

En caso de producirse la salida, Ángel Martín se mostró resignado porque las reglas del mercado de fichajes no ayudarían a su club, al no permitirle fichar a otro delantero (el FC Barcelona sí puede hacerlo por haber sufrido una lesión de larga duración). El director deportivo insistió en que el Getafe CF quiere que Ángel continúe, pero añadió que “es una situación que no podemos controlar”, y apostilló “no depende de nosotros”.