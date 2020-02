La importancia de la literatura juvenil

En cuanto a la recomendación de lectura para mayores, hoy proponemos ‘El corazón. Fidra Kahlo en París’, editorial CIRCE, de Marc Petitjean. Enero de 1939. Frida Kahlo llega a París. André Breton, deslumbrado por sus primeros cuadros, la ha calificado de surrealista y le ha prometido montarle una exposición. Durante su estancia en París es acompañada por Michel Petitjean, el enlace con la galería, al que regala como despedida uno de sus cuadros: El corazón.

Para los ‘’jóvenes” la propuesta es ‘Morir no es nada del otro mundo’, editorial EDEBÉ de Carlos Vila Sexto. Me llamo Leo, tengo 15 años y he muerto hace seis meses. Soy un chaval normal durante el día y un fantasma por la noche. ¿¿EN SERIO ESTO PUEDE IR A PEOR??

Las páginas Web que recomendamos: para mayores: https://www.museofridakahlo.org.mx/. Página oficial del museo de Frida Kahlo en la ciudad de México, mediante la que conocer más sobre su vida y obra, con vídeos, fotografías, grabados, etcétera

La web infantil/juvenil es:https://www.morirnoesnadadelotromundo.com/.Página oficial de la novela en la que poder ver mucho material extra como vídeos 360º, banda sonora, árbol genealógico y muchas cosas más que os invito a descubrir.