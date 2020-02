Manolo Gaspar explica la realidad deportiva del Málaga

Manolo Gaspar habló media hora de la situación deportiva del Málaga, con una breve intervención del director general Richard Shaheen. El director deportivo valoró el mercado que acaba de cerrar y manifestó que hay muchas dificultades por las cosas que se hicieron mal. "Hay que tener claro cuál era el contexto y objetivos en este mercado. Cuando asumo el cargo el 25 de octubre era consciente de las dificultades económicas y de mercado y empezamos a trabajar duro. Doy gracias a mi gente de la cueva (sus compañeros en la dirección deportiva". Que tengamos solo 18 fichas no es casualidad sino un castigo porque no hemos hecho las cosas bien en el pasado. No quise perder tiempo y me pongo en contacto con LaLiga para ver hasta dónde puedo llegar. David Ojeda y Raúl García de laLiga porque me han ayudado. Entiendo su postura. En algún momento he sido un poco maleducado o agresivo, pero entienden mi trabajo y les doy las gracias por ayudarme en la medida de sus posibilidades".

En el audio adjunto se puede escuchar íntegramente la comparecencia.