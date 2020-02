La universidad construirá un "gran parque abierto a la ciudad" en el Campus Biosanitario

La Universidad de Castilla-La Mancha construirá un gran parque en el Campus Biosanitario, en la manzana donde se encuentran las facultades de Medicina y Farmacia, para darle un uso lúdico y de trabajo y para conectar la universidad con la ciudad, en concreto con el barrio de Medicina. Lo ha anunciado este viernes el rector de la UCLM que ha mantenido un encuentro con los medios de comunicación de Albacete.

Miguel Ángel Collado ha explicado que solo la primera parte de este proyecto tendrá un presupuesto de un millón de euros, que la obra se ejecutará en tres fases y que la huella de carbono del parque será de 0 emisiones de CO2, con farolas que se autoabastecerán con energía solar. El rector ha explicado que aún deben cerrar algunos flecos con el Ayuntamiento pero que la idea es que las obras empiecen en un año.

El rector también ha anunciado que han salido a licitación las obras para construir una sala polivalente en el Facultad de Farmacia. Un aula accesible, con una zona multimedia con una pantalla de 40 metros cuadrados y un presupuesto de casi 700.000 euros para la construcción y el equipamiento. El objetivo es que las obras comiencen este verano.

Miguel Ángel Collado ha dicho que este curso se ha incrementado el número de alumnos matriculados en la Universidad y en el propio Campus de Albacete, aunque no ha facilitado las cifras, hasta que en mayo las haga oficiales el Ministerio.

En cuanto a su continuidad como rector, Collado ha dicho que hasta que no se convoquen las elecciones no anunciará si se presenta o no a la reelección, aunque ha reconocido que le gustaría finalizar estos proyectos de Albacete y otros de la región.