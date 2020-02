No te metas en un lío (Dom 17.30h)

La Unión Deportiva Los Barrios se arma de valor para volver a la senda de la victoria tras catorce jornadas sin lograrlo recibiendo este domingo a las 17.30 horas al Sevilla C. Los chicos de Loren Morón esperan ver reflejada en forma de triunfos la mejoría de las últimas semanas que les ha permitido sacar puntos ante Ceuta y Conil.

El conjunto barreño, que cuajó un buen partido en el Pérez Ureba, aventaja en cinco puntos al descenso pero es consciente de que no puede descuidarse si no quiere entrar en apuros. Álex Vázquez y Oñate serán bajas por sanción en los de la Villa que deberán hacer cambios en defensa por obligación pero que confían en recuperar el fortín del San Rafael donde no vencen desde el 13 de octubre.

Más de mil escolares de Los Barrios han recibido entradas esta semana para poder arropar a su equipo en una medida acertada por la junta directiva para que el equipo se muestre arropado para poder derrotar a un Sevilla C que es octavo en la clasificación y cuya convocatoria dependerá de la lista del primer filial que recibe el mismo domingo al Algeciras. Cano sí se perderá la cita por acumulación de amonestaciones en un equipo que enlaza tres partidos sin perder.

El choque lo pitará el malagueño Vázquez Tovar.