La Colmena Musical rinde tributo a Queen

La Colmena Musical acoge este sábado a Dr Queen, una formación argentina, que lleva recorriendo el mundo desde hace más de 20 años con un show que rinde tributo a la banda liderada por Freddie Mercury. ‘A Queen of magic tour 2020’ es el título de este espectáculo, en el que Jorge Busetto, médico cardiólogo de Buenos Aires, encarna al vocalista del mítico grupo británico. En el escenario está compañado por los mejores músicos interpretando cada uno a su alter ego: Álvaro Navarro Kahn como Brian May, Andrés Field como Roger Taylor y Daniel Ronchetti como John Deacon.

Recientemente, el pasado 19 de noviembre de 2019, la banda Dr. Queen, lució su imponente espectáculo en su ciudad natal, La Plata, frente a 200.000 personas que se convocaron para presenciar el show, siendo la banda tributo que ha tocado ante el público más numeroso de la historia, muy cerca de los 250.000 que Queen convocó en el inolvidable show que diera en Brasil en los años 80.

El espectáculo, inédito, pretende rememorar la época de oro de Queen, llevando a través del tiempo, hacia una escena actual como si fuera un Freddie Mercury en los actuales shows multimediales del Queen + Adam Lambert. Habrá dos coronas, la sorpresa del show, con vestuarios típicos y modernizados a la actual época, con brillos y glamour, pasando por los temas por todos conocidos, así como su inolvidable época de solista. Se podrá disfrutar de los clásicos como Bohemian Rhapsody, Innuendo, Scandal, Breakthru, Princes Of The Universe, Barcelona y demás. Pero también los temas solistas Love kills, I Was Born To Love You, Love Me Like There’ No Tomorrow, Time Waits For No One, y otros.

Se trata de un show de más de dos horas, apto y recomendado para toda la familia, para que el impulso que ha dejado el film Bohemian Rhapsody en nuevas generaciones pueda ser disfrutado en directo por pequeños con sus padres y abuelos.

Las entradas están a la venta en café el Cuco, café Central, bar Revólver, peluquería Escándalo, a través de la página web www.doctorqueen2020.es y antes del concierto en la propia Colmena Musical.