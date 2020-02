El médico que se transforma en Freddie Mercury

A sus 48 años, Jorge Busetto puede presumir de tener una doble vida. De juntar su trabajo con un hobby que, para qué engañarnos, también se ha convertido en un trabajo. Y no sabe en cuál de los dos disfruta más. Porque Jorge es médico cardiólogo en Argentina, pero hace continuos recesos para subirse al escenario y transformarse en Freddie Mercury junto a su banda, ‘Doctor Queen’. Lo de Doctor pueden entender ya por qué. “Todos lo han dejado, el único que sigue ejerciendo soy yo e intento no estar muy alejado de mis pacientes aunque cuando venimos a España estamos dos meses de gira”, afirma Busetto.

Este argentino hace de su banda tributo un homenaje continuado a quien cambió -y de qué manera- su vida. “Comencé a escuchar a Freddie porque un amigo me regaló un casette suyo… su muerte me destrozó porque siempre soñé con conocerlo, pero creo que no hay mejor manera de rendirle homenaje que brindar su música a todos sus fieles seguidores”, afirma, añadiendo que en España “el público es muy entregado y sentido… no sé si fue por la película que sacaron, pero nos hemos dado cuenta que este país ama a Queen”.

De “recién joven’”, como esgrime Busetto con su marcado acento, comenzó una aventura que no parece tener fin. Atrás quedan más de 900 shows en todo el mundo, reventando salas de conciertos y teatros, y trasladando a las nuevas generaciones las notas de un maestro de la música. Todo ello sin dejar su lado médico. Y es que para él, “la medicina y la música son dos pasiones compartidas, una te cura el cuerpo y la otra te da calidad de vida… hay veces que cuando no puedes hacer nada por un paciente que está en lo último, con la medicina casi ni puedes calmar el dolor, pero con la música sí puedes tocar el alma… me han pasado cosas así en el hospital”, asegura.

‘Doctor Queen’ llega este sábado a Aranda dentro de su apretada agenda, y como ya sabrán, no es la primera vez ni seguramente la última. ‘La Colmena Musical’ ofrece show desde las 23.00 horas, para el que ya se han vendido muchas entradas. Y es que respecto a su actuación de este fin de semana, Busetto cuenta que “haremos 25 canciones aunque tenemos una lista de más de 100, elegiremos temas de mucho movimiento y rock al ser una sala de conciertos, pero tampoco nos olvidaremos de los clásicos… haremos disfrutar a todos”, finaliza.

Y es que este doctor argentino nos receta la música como medicina, porque tiene razón, son dos artes sensacionales que sirven para hacernos sentir mejor. Así que haremos caso a su pronóstico, y aplaudiremos que se cambie la bata con la que atiende a sus pacientes para ponerse el llamativo vestuario de Freddie Mercury, con el que le muestra respeto y admiración, pero con el que también sigue curando, aunque sea de otra forma, a quienes solo buscan sentirse bien.