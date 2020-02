Rozada: "Tenemos que ir a Vallecas con el mejor once posible para ganar"

El Real Oviedo ha tenido hoy un nuevo entrenamiento a puerta cerrada, en este caso centrándose en el aspecto táctico y el balón parado. Día de sesión suave en la que ya ha estado el central Simone Grippo pero parece complicado que esté el domingo en Vallecas.

Para ese partido son baja Carlos Hernández y Juanjo Nieto -por sanción-, y Javi Rozada tendrá que recomponer un once en el que podrían entrar Alejandro Arribas y Sebas Coris, que debutaría con la camiseta del conjunto azul. Dos cambios obligados pero podría ser incluso alguno más, si no repite esa pareja de dos delanteros formada por Ibrahima Baldé y Rodri Ríos.

El técnico Javi Rozada pasó hoy por la sala de prensa de El Requexón y analizó todo esto, además de cómo se encuentra en el plano personal tras conseguir salir del descenso.

"Es una opción. Sebas puede jugar de lateral e interior. Tenemos la opción natural de Lucas y hemos probado con Marco. Tengo la decisión tomada pero no la voy a decir. Lucas leva tiempo entrenando con el grupo y si decidimos que juegue, lo veo bien", comentó sobre las opciones para el lateral derecho.

Quien no será titular es Simone Grippo, que está en la parte final de un proceso vírico y Rozada sigue atento a su evolución para ver si le puede convocar: "Mañana decidiremos, pero es complicado que entre. Llevaba mucho tiempo en Zaragoza entrenando y a ver mañana cómo se encuentra".

Sobre la mesa está la opción de volver a ver el equipo con dos delanteros, aunque el técnico dice que el equipo tiene ahora muchas variantes: "El otro día jugamos con dos puntas porque el partido lo pedía. Vamos a jugar con lo que creamos mejor para ganar el partido. No hay nadie imprescindible. Tengo de todo para poner, y eso es lo que te hace crecer día a día".

"Sergio dio un paso más. Hablé con él y necesitamos sus goles. Se lo dije antes de Girona. Es un jugadorazo pero le faltaba ese gol que diera confianza para hacer más cosas. El otro día estuvo soberbio. Es uno de los tops aquí, y lo necesitamos. Espero que de aquí al final esté en esa versión", comentó también sobre Sergio Tejera.

Al ser preguntado por cómo se encuentra, Rozada habló de la importancia de la victoria del pasado domingo: "Mucho tiempo sin ganar nos creaba una incertidumbre, pero es normal. A mí no me engaña la clasificación porque es irreal. Merecíamos llevar 4 o 5 puntos más. Tenemos que mejorar cosas pero estoy tranquilo. En la clasificación de la segunda vuelta vamos décimos, y en esta segunda vuelta quiero hacer puntos de entre los seis primeros".

"Es un equipo hecho para subir directo. Está, por jugadores, entre los dos o tres mejores de la categoría. Ahora les cuesta mucho ganar partidos. Suelen empatar mucho, les cuesta hacer gol. Han perdido a Embarba pero siguen teniendo mucho", afirmó sobre el Rayo Vallecano.

"Tenemos que hacer un muy buen partido y que ellos no tengan el día. Últimamente no lo tienen y tenemos que intentar aprovechar eso. Se tiene que notar que nos jugamos más que ellos. Vamos a poner a quien veamos mejor para ese partido. Tenemos que ir a Vallecas con el mejor once posible para ganar", sentenció.