El presidente de FADE, Belarmino Feito, niega que exista una crisis interna en el seno de la patronal

El presidente de la Federación Asturiana de Empresarios, FADE, Belarmino Feito, ha negado la existencia de una crisis interna en el seno de la organización después de que la asociación de hostelería, Otea, haya decidido abandonar la Mesa de Turismo de la patronal asturiana a raíz de la destitución de su presidente, José Luis Álvarez Almeida, como miembro de la Ejecutiva de FADE. Feito defendió su derecho a remodelar el consejo ejecutivo de la patronal, y lo comparó con la capacidad que tiene un entrenador de fútbol – citó en concreto a Zidane del Real Madrid – para hacer cambios en la plantilla. A renglón seguido aseguró tajante que en el seno de la patronal asturiana "no existe ninguna situación de crisis ni de tensión” y defendió que el proyecto de FADE es "el de todos los empresarios".

Sobre los rumores acerca de la posible salida de Asturias de la compañía aérea Volotea, tras cinco años en la región, el presidente de FADE les ha restado importancia y sitúa la hipotética marcha en el marco de una decisión empresarial que considera "no es excesivamente preocupante". Dedicó también encendidos elogios al nuevo director general de Movilidad del Principado, Jorge García, encargado de las gestiones relacionadas con la mejora de la conectividad aérea de quien dijo “conoce muy bien el sector” y con el que indicó que desde FADE “están en contacto permanente”.

Negó Feito de manera tajante otros rumores; los que apuntan hacia su posible salto al mundo de la política. En ese sentido, aseguró: “Adquiero públicamente el compromiso con los empresarios asturianos de que mi proyecto es FADE; nunca me he planteado dar ese paso ni me lo plantearé en el futuro",