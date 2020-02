Pedro Sánchez: "Més que la cocapitalitat, és important recuperar la idea de colideratge"

Aquest matí ha tingut lloc a l’Ajuntament de Barcelona una reunió entre l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez. Després de la reunió bilateral, s’ha mantingut també una trobada amb la ministra de Política Territorial i Funció Pública, Carolina Darias, i els tinents d’alcaldia Jaume Collboni i Joan Subirats

Colau i Sánchez han signat un acord de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona i el Govern espanyol per recuperar el conveni de capitalitat cultural, reprendre la convocatòria de la Comissió de Col·laboració Interadministrativa, i recolzar la III Conferència Internacional d’Educació Superior de la UNESCO que tindrà lloc a Barcelona l’any 2021

En el decurs de la reunió, Ada Colau i Pedro Sánchez han tractat també qüestions vinculades a l’habitatge i més concretament a la regulació del preu dels lloguers, així com el transport públic, l’emergència climàtica o les infraestructures

Després de la reunió, l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha posat en valor la reunió dels presidents Sánchez i Torra que va tenir lloc ahir, i ha expressat que és molt important la recuperació de la normalitat institucional, el diàleg i les solucions polítiques als conflictes polítics. L’alcaldessa ha qualificat la reunió d’ahir com a “punt d’inflexió”, una nova etapa constructiva, i ha traslladat a Pedro Sánchez que “Barcelona, serà la principal aliada en aquesta nova etapa de diàleg”.

Sobre la reunió d’avui a l’Ajuntament, Colau ha afirmat que en relació a l’Estat, com a ciutat, “venim d’una dècada perduda, de governs del Partit Popular que havien interromput les relacions normals amb la capital de Catalunya” i ha explicat que la reunió ha sigut de treball. L’alcaldessa ha explicat que s’ha arribat a l’acord per restablir les relacions a través de la Comissió de Col·laboració Interadministrativa per tractar els temes que comparteixen les administracions, i amb un compromís molt concret, com és recuperar el conveni de capitalitat cultural i científica que existia fa una uns anys i que es va interrompre amb l’arribada del PP al govern.

Colau i Sánchez també han tractat l’anomenada Agenda Barcelona, amb una sèrie de temes que impacten sobre la ciutat com les infraestructures, el transport públic, l’emergència climàtica o l’habitatge. Sobre aquest punt, l’alcaldessa ha afirmat que un dels temes que més la preocupen és el de l’habitatge i la regulació dels lloguers, “que ja vam treballar de forma proactiva i constructiva perquè a l’actual acord de govern de l’Estat hi hagués un compromís amb la regulació dels lloguers”, i ha traslladat al president del Govern espanyol “que es pugui fer un primer esborrany els propers mesos, Barcelona està plenament disposada a col·laborar en dur a terme el compromís el més aviat possible.”

Per la seva part, Pedro Sánchez també s’ha referit a la reunió d’ahir amb el president Torra, i ha explicat que tothom va sentir que s’estava obrint una nota etapa a la política espanyola i catalana, i ha qualificat de “fracàs col·lectiu” el balanç dels darrers 10 anys de la política espanyola en relació a Catalunya.

Respecte a la reunió d’avui amb l’alcaldessa, i a la reactivació de la Comissió de Col·laboració Interadministrativa, Sánchez ha expressat que considerava essencial posar de nou en marxa “instruments i espais dissenyats per compartir reflexions, demandes i problemes que té Barcelona”. “És important recuperar la idea de colideratge”, ha afirmat, “Espanya necessita més motors de creixement, de desenvolupament , pols d’atracció de progres i és vital que aquest joc el jugui una gran ciutat com és Barcelona.” El president del Govern espanyol també ha explicat que hi ha desafiaments que cal abordar des de l’escala nacional i municipal com són l’emergència climàtica, la digitalització, el turisme, les polítiques d’inclusió social, la mobilitat sostenible o l’habitatge. Sobre aquest darrer tema, ha compartit amb l’alcaldessa la importància de desenvolupar polítiques d’habitatge i ha dit que ha traslladat a l’alcaldessa que estan disposats a actuar en el mercat de l’habitatge, que el lloguer no sigui una barrera per molts col·lectius de la ciutat, i ha afirmat que el compromís del Govern espanyol serà el de complir amb allò pactat a l’acord de govern.