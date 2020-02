El PP de Cacabelos reitera su oferta al equipo de gobierno para resolver los problemas judiciales

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha anulado la aprobación plenaria de las cuentas de 2016 y 2017 y dos modificaciones de crédito del Ayuntamiento de Cacabelos. Es la ratificación de una sentencia del Contencioso de León, a instancias del Grupo Popular, que consideraba vulnerados sus derechos por no permitirles el acceso a la información sobre esos puntos del orden del día. La decisión no tendrá consecuencias prácticas para los ciudadanos, pero según el portavoz del PP, Adolfo Canedo, puede tener consecuencias administrativas para el Ayuntamiento e incluso no descartan las acciones penales contra los implicados, equipo de Gobierno y funcionarios que dificultaron su acceso a la información. De hecho, la propia sentencia apunta a la posible existencia de esas responsabilidades de carácter penal. Una vez más, Canedo ha llamado al equipo de Gobierno a alcanzar un acuerdo para salir de la maraña judicial y sus consecuencias económicas en que se encuentra el consistorio por antiguos litigios

También pedirán la actuación del Consejo de Cuentas de Castilla y León ante la irregularidad que supone que queden anuladas esas dos cuentas anuales y que no se hayan tramitado las dos posteriores.