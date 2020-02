El sorteo ha deparado un Athletic-Granada en semifinales de Copa. La ida se jugará en San Mamés el miércoles doce de febrero a las 21:00 horas y la vuelta, el día cinco de marzo en Granada a la misma hora. Tras eliminar al Barça, será el último escollo de los rojiblancos hacia una nueva final. El conjunto nazarí ha eliminado en cuartos de final, por su parte, al vigente campeón, el Valencia.

El Athletic y el Granada CF se han enfrentado en 2 eliminatorias de ida y vuelta a lo largo de la historia de la Copa del Rey, con resultado final siempre favorable al equipo rojiblanco. Además, el Athletic Club se hizo con el trofeo en las dos ocasiones que se enfrentó en Copa al equipo andaluz.

La primera de ellas se disputó en los cuartos de final de la temporada 1943-44: el Athletic se impuso por 6 goles a 1 en el partido de ida, y en la vuelta, los leones cayeron por la mínima (1-0), por lo que el equipo rojiblanco obtuvo el pase a semifinales para después alzar su 16ª Copa del Rey.

El último enfrentamiento copero entre ambos equipos data de la temporada 1968-69. En aquella ocasión, el choque de ida se jugó en Granada, con resultado de empate a uno. El Athletic se impuso por 2 goles a 0 en el partido de vuelta en San Mamés. Da la casualidad, de que en aquella ocasión ambos equipos también se vieron las caras en una semifinal, que a la postre supuso el 22º título copero para el Athletic.

Andoni Goikoetxea: "No quería que nos tocara la Real Sociedad"

Andoni Goikoetxea, representante del Athletic de Bilbao en el sorteo de semifinales de la Copa del Rey que se celebró en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas y que emparejó a su equipo con el Granada, reconoció que querían evitar a la Real Sociedad.

"Lo que no quería era jugar contra la Real Sociedad porque el domingo hay un derbi de liga y volver a jugar el miércoles no me gustaba. Pero sin entrar en otro tipo de valoración", destacó el exjugador del Athletic.

En relación a la eliminatoria contra el Granada y al gol de Iñaki Williams que sirvió para dejar por el camino al Barcelona, manifestó: "Ni ellos ni nosotros vamos a tener miedo. El Athletic con este nuevo formato ha sufrido. No vamos a decir que fue mejor o peor que el Barcelona en la última eliminatoria pero sí que la hemos pasado, que estamos tremendamente contentos. Ha sido el gol que más he disfrutado en mucho tiempo con el Athletic".

"Con el Granada en la tabla clasificatoria estamos ahí. En San Mamés, en la primera vuelta, ganamos 2-0. Pero esto no tiene nada que ver, es la Copa. Vamos a ver. Me gustaron mucho contra el Valencia. Me parece un equipo seriamente competitivo", agregó.

Sobre el duelo de cuartos de final del jueves en San Mamés, señaló: "El Barcelona siempre que juega, al igual que cuando lo hace el Real Madrid, es el favorito. El Athletic le tuteó, tuvo sus ocasiones. El Barcelona también. La fortuna fue que marcamos en el 92 por medio de Williams, cuando no era posible la remontada. Estuvo bonito".