CHIQUITÍN DE ORO.

Chiquitiiiiín!!! ...así es cómo se suele dirigir a sus allegados, Paco Scapachini. Hoy quise dedicar estas líneas, en modo de homenaje, a un amigo con el que tuve el placer de salir alguna vez en carnaval, placer de compartir ensayo con alguien que ya desde 1966 empezaba a participar en esto y que a día de hoy yo lo defino como “la voz del cuarteto de Cádiz”.

Paco puede presumir de haber participado en todas las modalidades de este concurso, además de hacerlo en la modalidad de romanceros e incluso haber sido miembro del jurado oficial del Falla, sumando en más de una treintena de años sus participaciones en este certamen. Aunque sin duda fue en los cuartetos donde más lució , aprovechando una etapa más que dorada para esa modalidad en el carnaval de Cádiz, junto a grandes de la fiesta como Peña, Masa, su hermano Pepe o el mismo Libi entre otros y de la mano de Agüillo, autor de muchos de esos buenos cuartetos como fueron Don Mendo y sus mendas lerendas, Grandes relatos, Dallas o la boda del Siglo, por poner algunos ejemplos. Ya por aquellos tiempos hacían giras de meses por territorio nacional con algunas de las obras citadas anteriormente, aclaro esto porque hay “carnamilenials” que piensan que eso de llevar carnaval a la otra punta de la península es de hace unos años atrás. Mantener una conversación con Scapachini actualmente es trasladarte a oír una de esas cintas de casete de producciones Izquierdo que se guardan como un tesoro en la estantería y que a mi parecer, es de lo poquito que nos queda como esencia del cuarteto gaditano.

Hago este resumido “bagaje” carnavalesco del amigo Paco porque me llama la atención que precisamente este año, donde la Asamblea Honoraria de Antifaces de Oro decide conceder dicha distinción individual por méritos propios durante una trayectoria y no solo por los puntos acumulados, que no aparezca el nombre de Paco Scapachini entre los elegidos y quizás lo que es peor , que tampoco aparece en la ya anunciada propuesta de nominados para el 2021.

Así que desde aquí todo mi apoyo para que se produzca ese reconocimiento más que merecido a “la voz del cuarteto de Cádiz” y si puede ser en vida pues mucho mejor...OMEEEE POR FAVÓOOOOO.