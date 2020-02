El Valladolid mide el daño copero del Villarreal

El Villarreal visitará este sábado al Real Valladolid con la resaca de la eliminación copera tras caer con el Mirandés en los cuartos de final, una derrota que suponía poner fin a una racha de siete victorias seguidas a domicilio, que le había metido en la zona alta de LaLiga Santander y en esos cuartos de final de Copa.

Al Villarreal solo le queda la pelea por alcanzar los puestos europeos. Confía en que la decepción copera no le afecte en Valladolid tras la reacción protagonizada en la liga que le ha conducido a las puertas de los puestos de acceso a la Liga Europa.



Para seguir al acecho de esas posiciones el equipo de Javi Calleja necesita parar el golpe con una victoria en Valladolid.



Ante este partido el Villarreal mantiene las bajas de Bruno Soriano, Alberto Moreno, Pau Torres y Manu Morlanes, a los que además se suma el sancionado Zambo Anguissa, mientras que el técnico espera contar ya con Raúl Albiol una vez superado su proceso gripal.



Otro hándicap para el equipo castellonense es el desgaste acumulado tras un mes cargado de partidos y por el partido del miércoles ante el Mirandés, lo que hace pensar que alguno de los habituales pueda descansar.



Ante el equipo castellano, Calleja podría recurrir a un once integrado por Sergio Asenjo en la portería, con una defensa con Mario Gaspar, Raúl Albiol, Funes Mori y Xavier Quintillà, un centro del campo con Vicente Iborra, Manu Trigueros y Santi Cazorla, a los que acompañarán en ataque Moi Gómez, Gerard Moreno y Paco Alcácer.



El Real Valladolid, por su parte, cuenta con las bajas de Joaquín, Nacho y el guardameta Caro, que volverá a ser sustituido por Samuel Pérez en la convocatoria.



A falta de conocerse el once inicial, el técnico del equipo blanquivioleta, Sergio González, podría introducir a una de las últimas incorporaciones, el francés Hatem Ben Arfa, mientras que el brasileño Matheus Fernandes aún requeriría de un par de semanas para poder adaptarse a su nuevo destino.



Aunque no será fácil sorprender al "submarino amarillo", el Real Valladolid cuenta a su favor con las estadísticas, puesto que, de las diez ocasiones en que ambos equipos se han enfrentado en el José Zorrilla en Primera división, los locales han cosechado seis triunfos, tres empates y solo una derrota.



Tras sumar los tres puntos ante el Mallorca en la anterior jornada, rompiendo así una racha de casi tres meses sin ganar, el Real Valladolid quiere ahora ofrecer una victoria a su afición, ante un rival que, una vez eliminado de la Copa, centrará todos sus esfuerzos en mantenerse en lo más alto en LaLiga.



Por este motivo, Sergio González espera la "mejor versión" del Villarreal, un equipo que, en su opinión, "tiene mucho fútbol por dentro, asocia bien, tiene dinamismo, dos buenos delanteros como Alcácer y Gerard Moreno, buenos laterales ofensivos que les permiten ser combinativos, y buenas transiciones".



Pero también sabe que los de Javi Calleja "juegan y dejan jugar", y es lo que buscarán aprovechar, para hilvanar pases y crear ocasiones de peligro, sin olvidar por un momento la defensa, ya que "sus goles suelen producirse en las transiciones tras el robo", ha advertido el técnico catalán.