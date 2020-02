Maimónides asentía

La semana pasada participe en un acto precioso y muy emotivo, en un centro educativo de Córdoba, el I.E.S Maimonides, el cuál recibía de parte de UNICEF el reconocimiento de Centro Referente en Educación en Derechos de Infancia y Ciudadanía global. Se cumplía en ese momento el objetivo soñado por una comunidad educativa al completo. Tengo que señalar que conseguir ser el primer centro al que se le otorga esta distinción no es un camino fácil, requiere liderazgo del equipo directivo, cohesión entre el profesorado, participación de la AMPA, y la entrega entusiasta del alumnado para hacer suyo el proyecto. Hubo palabras de agradecimiento, canciones de las propias alumnas, y como no podía ser de otro modo en un salón de actos al completo, se habló de “La Convención sobre los Derechos de la Infancia (CDN), que considera a los niños y niñas sujetos de derecho, y no meros objetos de protección. Maimonides a mi espalda presidia el actocon su imagen erudita y serena y estoy convencida de que asintió cuando se hizo referencia, tal y como recoge la convención, a una educación que debe estar orientada a desarrollar la personalidad y las capacidades del niños y niñas, y prepararlos para asumir una vida responsable en una sociedad libre, con espíritu de comprensión, paz, tolerancia, igualdad de los sexos y amistad entre todos los pueblos (art. 29). Incluso es posible que el filósofo recordara las intransigencias sufridas y su periplo obligado por tantas ciudades en su presencia mundana. Sus palabras, las eternas, aún resuenan cercanas y actuales: “el hombre es libre y está libertad, actuando como tal, puede por sus solas fuerzas realizar el bien desinteresadamente.” Qué mejor resumen para lo vivido.