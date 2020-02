David Simón: "Por fin veo la luz"

El canario David Simón, que esta semana recibió el alta médica después de ser operado de pubalgia el año pasado, compareció ante los medios de comunicación para mostrar su alegría ante el final de sus problemas médicos. "Estoy contento y por fin estoy ya con el equipo para disfrutar de esto. Fueron muchos meses con molestias , que arrastro desde la segunda vuelta del año pasado. Por fin veo la luz", afirma el jugador del Deportivo.

La intervención quirúrgica a la que fue sometido David Simón no es la primera de estas características que se produce en el Dépor. Antes de él, ya sufrieron la misma dolencia otros jugadores blanquiazules como Carles Gil o Fede Cartabia. "Es increíble cómo caen en el Dépor los jugadores con pubalgia", recuerda el defensa del primer equipo.

"Desde la distancia sufrí mucho y no era normal lo que está pasando. Ahora que a mi se me quitan las molestias, el equipo empieza a funcionar", bromea el jugador. Su recuperación supone una pieza más para el engranaje del entrenador del Deportivo, Fernando Vázquez. El canario, por su parte, se ofrece para participar como carrilero en el engranaje que prepara el de Castrofeito para el próximo compromiso liguero en la Segunda División. "Este sistema ya lo conozco de Las Palmas y fue un sistema en el que destaqué. Me vino muy bien", confiesa.

El papel de Fernando Vázquez

Tambien se refiere al papel fundamental del entrenador en el cambio que experimentó el equipo desde su llegada al banquillo coruñés. "Fernando Vázquez me ha sorprendido mucho. Nos ha dado mucha tranquilidad desde el minuto uno y hemos tirado para adelante con tanta normalidad...", reflexiona.

Por último, David Simón presumió de la afición blanquiazul. Ante el Alcorcón se espera que un millar de aficionados en las gradas del estadio sean del Deportivo. Para el canario eso demuestra la grandeza del club de A Coruña y ve lógico que si el Deportivo va mejor, la afición aumente aún más su respaldo al equipo. En tierras madrileñas, el conjunto herculino puede lograr su séptima victoria consecutiva. "La mala suerte que teníamos en la primera vuelta ahora ahora es al revés, y tenemos que aprovecharlo", concluye David Simón.