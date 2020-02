Frente común de la oposición contra el equipo de gobierno

Los portavoces de PP, Ciudadanos y Vox se han reunido esta mañana para crear un frente común de oposición frente al equipo de gobierno. El objetivo de esta reunión ha sido poner en común criterios similares entre los tres partidos y coordinar las acciones frente al rodillo y las trabas que les aplica el equipo de gobierno y que no les permite llevan a cabo su labor de oposición.

El portavoz del PP, Pablo Ruz, ha señalado que en esta reunión se ha hablado de sumar desde la divergencia de cada formación para denunciar las actitudes del equipo de gobierno con la oposición y plantear alternativas. Ruz considera que se están vulnerando y atropellando sus derechos de fiscalización al equipo de gobierno y que lo que ellos quieren es buscar el bien común de los ilicitanos e ilicitanas planteando alternativas desde las visiones particulares de cada formación.

La portavoz de Ciudadanos, Eva Crisol, ha asegurado que durante esta legislatura habrá situaciones en las que tengan que ir de la mano y momentos en los que cada uno tendrá que ir por su parte pero lo importante es mostrarse unidos como oposición en asuntos que consideran relevantes para los ilicitanos. Crisol ha destacado que la situación de rodillo que están viviendo en los últimos plenos en los que no les dejan casi ni debatir y les atacan con los problemas internos de cada grupo no es recibo y pretenden, con esta unión, evitar estas situaciones.

Los tres partidos de la oposición y el concejal no adscrito, Eduardo García-Ontiveros, que no ha podido asistir a la reunión por motivos de agenda, han acordado reunirse en próximas ocasiones. El nuevo concejal de Vox, Juan Antonio Alberdi, ha participado ya hoy en la actividad municipal asistiendo a esta reunión. Alberdi no será concejal realmente hasta que pase su acta por el próximo pleno pero ya está trabajando junto a Aurora Rodil en el despacho que el ayuntamiento destina a casa partido.